FC Augsburg bietet dem FC Bayern ein heißes Duell – Rekordmeister mit Zittersieg in Schwaben

Zweimal in Folge hatte man ein Bundesligaheimspiel gegen den FC Bayern gewinnen können, diese Serie des FC Augsburg endete an diesem Samstag. Der FCA hatte ein ordentliches Spiel gezeigt, am Ende zittert sich der Rekordmeister zu einem knappen Sieg im Schwabenland.

Freistaat-Derby in der Bundesliga: Der FC Augsburg versuchte am Samstagnachmittag nach dem Auswärtssieg in Mönchengladbach gegen einen personell dezimierten FC Bayern nachzulegen. Das entsprechende Selbstvertrauen brachte die Schwaben nach guten Leistungen zuletzt mit in die Partie, die Anfangsviertelstunde ging dann auch an den FCA. Früh hatten die Hausherren nach einem Handspiel von de Ligt einen Strafstoß gefordert, aber berechtigt nur einen Freistoß zugesprochen bekommen. Vargas jagte den Ball in die Münchener Mauer (7.).

Augsburg wurde mit Pech die Belohnung für einen ordentlichen Auftakt verwehrt, weil auch ein Treffer von Rexhbecaj aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde (12.). Es sollte sich rächen, als Bayern mit der ersten Ecke in Führung ging. Tietz hatte den Ball vor die Füße von Pavlovic abgewehrt, der den FCB mit seinem ersten Bundesligator in Führung bringen konnte. Damit nicht genug: In der letzten Aktion der Nachspielzeit knallte Davies den Ball unhaltbar zum 0:2 in die Maschen. Der FCA hatte ordentlich mitgespielt, die Halbzeitführung der Gäste ging aufgrund der Spielanteile und Chancen aber wohl in Ordnung. Bitterer Beigeschmack für den Rekordmeister: Coman verletzte sich in der Aktion vor dem ersten Treffer und musste früh ausgewechselt werden. Das Lazarett an der Säbener Straße wird größer.

Verteidigungspech sorgt für Entscheidung

Wie in der ersten Halbzeit gehörten die Startminuten nach der Pause den Hausherren. Als die Bayern nach einer geklärten Augsburger Ecke zu eng um den eigenen Strafraum standen, hatte Mbabu reichlich Platz für eine mustergültige Flanke, die Demirovic per Kopf zum Anschluss nützte (52.). Lange währte die Freude unter den Augsburger Fans darüber aber nicht. FCA-Neuzugang Jakic hatte Musiala den Ball vom Fuß gespitzelt, damit aber Kane bedient. Der 22. Saisontreffer des Engländers wurde nach Videostudium zurecht anerkannt (58.). Doch Augsburg versteckte sich auch danach nicht und hatte nach dem Seitenwechsel ebenfalls seine Gelegenheiten gehabt. Jensen per Distanzschuss (58.) und der eingewechselt Beljo per Kopf (67.) vergaben aber die aussichtsreichsten Chancen. Kurz vor dem Ende hätte Michel vom Elfmeterpunkt aus noch den Anschluss herstellen können, Nationalkeeper Neuer wusste dies aber zu verhindern. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt. Weil Müller in der Nachspielzeit Demirovic im Strafraum plump foulte, durfte Augsburgs Captain nochmals aus elf Metern ran und traf zum 2:3. Der FC Bayern zitterte den knappen Vorsprung gegen engagierte Schwaben über die Zeit. Die FCA-Heimspielserie mit zwei Erfolgen gegen den Rekordmeister endete an diesem Samstag, Augsburg konnte aber mit erhobenem Haupt vom Platz gehen. Die Punkte für das Erreichen der eigenen Ziele muss die Truppe von Jess Thorup aber an anderer Stelle sammeln.

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago (75. Maier)- Jakic, Jensen (62. Engels), Rexhbecaj (62. Pedersen), Vargas (80. Michel) – Tietz (62. Beljo), Demirovic

FC Bayern München: Neuer – Guerreiro, Dier, de Ligt, Davies – Pavlovic, Goretzka, Sané, Musiala, Coman (27.) – Kane

Tore: 0:1 Pavlovic (24.), 0:2 Davies (45. + 5), 1:2 Demirovic (52.), 1:3 Kane (58.) 2:3 Demirovic (90. + 4).

Besondere Vorkommnisse: Neuer (Bayern) hält Strafstoß von Michel (Augsburg)

Gelbe Karten: Mbabu, Iago |de Ligt, Sane, Neuer

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)