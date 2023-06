FC Augsburg | Bleibt Pepi in den Niederlanden?

Im Januar 2022 wurde US-Boy Ricardo Pepi vom FC Augsburg als Rekordtransfer präsentiert, eine Liebesbeziehung wurde es nicht.

Am 3. Januar 2022 jagte der FC Augsburg die Bestätigung in die Verteiler, der Bundesligist hatte den US-Amerikaner Ricardo Pepi verpflichtet. Den sonst eher sparsamen Schwaben war das Versprechen an die Zukunft eine Rekordsumme von geschätzt zwischen 14 und 16 Millionen Euro wert. Pepi hatte „ein richtig gutes Gefühl, dass der FCA genau der richtige Verein für mich ist“, doch dieses Gefühl sollte sich bald ändern. Nach gerade einmal 16 Einsätzen ohne Treffer war für den Mittelstürmer (zumindest vorerst) in Schwaben Schluss.

Nach den ersten vier eher trostlosen Auftritten zu Beginn der gerade abgelaufenen Spielzeit lieh der Bundesligist den damals noch 19-Jährigen an den FC Groningen in die niederländische Eredivisie aus. Der Schritt in einer im Vergleich als schwächer einzuschätzenden Liga tat dem US-Nationalspieler gut. Auch wenn sein Team am Ende als Absteiger feststand, konnte sich Pepi durch ordentliche Leistungen in das Schaufenster stellen. 12 Tore in 29 Partien, dazu drei Vorbereitungen sprechen für ihn. Dies sehen auch eine Reihe anderer Clubs so. Auch wenn man in Augsburg bis zuletzt immer wieder von einer geplanten Rückkehr des jungen Angreifers gesprochen hat, scheint ein Weiterverkauf des einst aus Dallas verpflichteten Stürmers nun wahrscheinlich.

Bereits im April hatte Pepi zu Protokoll gegeben, nicht mehr nach Augsburg zurückkehren zu wollen. Wie Presse Augsburg schon damals berichtete, ist der PSV Eindhoven einer der potenziellen Abnehmer. Nach Informationen des Transferinsiders Fabrizio Romano ist sich der Amerikaner mit dem niederländischen Vizemeister über einen Wechsel einig. Der niederländische Traditionsclub könnte durch die Teilnahme an der Champions League (Qualifikation) über die nötigen Mittel zur Finanzierung verfügen. In den kommenden Tagen sollen die abschließenden Gespräche zwischen den Clubs erfolgen.

EXCL: USMNT talent Ricardo Pepi is closing in to join PSV Eindhoven. The price has been set and Augsburg know the wish of the player. 🚨⚪️🔴 #PSV

Direct talks to take place in the next days with Augsburg in order to get the deal done. pic.twitter.com/Lusa2ucLdh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023