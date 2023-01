16 Trainer haben am Montag die Pro-Lizenz-Ausbildung für die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball begonnen. Neben einem aktuellen Co-Trainer nimmt auch ein Ex-Rofi des FC Augsburg teil.

Mit 14 weiteren Teilnehmern werden FCA-Co-Trainer Jonas Scheuermann und EX-FCA—Profi Leonhard Haas (24 Spiele für Augsburg) am Pro-Lizenz-Lehrgang für Trainer teilnehmen. Es ist der erste Jahrgang, der die Infrastruktur des DFB-Campus’ in Frankfurt am Main von Kursbeginn an für die Arbeit in kleinen Gruppen nutzen kann.

Neben den Rasenplätzen draußen stehen den Teilnehmern auch ein Indoor-Kunstrasenplatz sowie moderne Seminarräume zur Verfügung. Ideale Bedingungen für das Ausbildungsteam, um die Gruppe anhand von vier Themenschwerpunkten für die Arbeit im Profifußball vorzubereiten.

Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski sagt: “Wir freuen uns, diesen 69. Lehrgang von Beginn an im DFB-Campus durchführen zu können. Die Bedingungen sind sowohl für die theoretische als auch die praktische Arbeit außergewöhnlich und sollen in vollem Ausmaß den kommenden Lehrgängen zugutekommen, so dass alle Teilnehmer*innen bestmöglich auf künftige Anforderungen im Profifußball vorbereitet sind. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, die 2022 erstmals umgesetzte Durchführung von Lehrgangsmodulen in Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch im Ausland fortzusetzen.”

Der Leiter der Pro-Lizenz-Ausbildung erklärt weiter: “Die Kursinhalte orientieren sich am Trainer-Entwicklungsmodell und seinen vier Kernpunkten ‘Ich’, ‘Spiel und Spieler*in’, ‘Organisation’ und ‘System Fußball’. Damit nähern wir uns den relevanten Kompetenzbereichen für Trainer aus einer ganzheitlichen Perspektive.”

Bewährt hat sich über die vergangenen Jahre das Blended-Learning-Format, in dem auch der kommende Kurs durchgeführt wird: Das Zusammenspiel aus Onlineinhalten, Präsenzevents und vor allem der Anwendung des Gelernten im eigenen Verein ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung. In kleinen Gruppen werden die 16 Teilnehmer individuell begleitet und nehmen in insgesamt zwölf Monaten die vorerst letzten Schritte der 2022 eingeführten Ausbildungstreppe.

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagt: “Die Trainer*innen sind ein entscheidender Schlüssel für den sportlichen Erfolg des deutschen Fußballs im Hier und Jetzt, aber auch für die Entwicklung unserer Nationalspieler*innen von morgen. Die persönliche Entwicklung und individuelle Begleitung jedes einzelnen Teilnehmenden stehen dabei im Vordergrund. Dass der Kurs nun von Beginn an die Infrastruktur des DFB-Campus’ nutzt und während der einjährigen Ausbildung vom umfangreichen Wissen der unterschiedlichen Fußballexperten profitiert sowie gleichzeitig wertvolle Impulse aus anderen Ländern und Sportarten erhält, zeigt die Bedeutung des DFB-Campus’ für die künftige Entwicklung des deutschen Fußballs.”

Die 16 Teilnehmer des 69. Pro Lizenz-Lehrgangs

Fabian Adelmann (FC Energie Cottbus), Timm Fahrion (1. FC Heidenheim), Dario Fossi (VfB Oldenburg), Christian Gmünder (1. FC Schweinfurt), Leonhard Haas (RB Salzburg), Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig), Oliver Kirch (Hamburger SV), Matthias Mincu (ehemals 1. FC Magdeburg), Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Stefan Reisinger (TSV 1860 München), Jonas Scheuermann (FC Augsburg), Julian Schuster (SC Freiburg), Olufemi Smith (FC Eintracht Norderstedt), Tommy Stroot (VfL Wolfsburg), Moritz Volz (Galatasaray Istanbul), Willi Weiße (Dynamo Dresden).