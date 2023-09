FC Augsburg | Der beste neue Mann sitzt beim FC Augsburg wohl auf der Bank

Länderspielpause in der Bundesliga, Zeit sich nach Ende der Transferperiode Gedanken über die Transfers des FC Augsburg zu machen.

Die erste Länderspielpause der noch jungen Saison gibt uns die Möglichkeit, einen Blick auf die ersten drei Spiele und die Transfertätigkeiten des FC Augsburg zu werfen.

Situation

Nach dem Gladbach-Spiel waren die Fans zufrieden nach Hause gegangen. Das 4:4 war ein attraktives Fußballspiel gewesen, was dort schon zu sehen war, der FC Augsburg ist auch gegen eine mittelmäßige Borussia in der Defensive viel zu anfällig gewesen. Aufgrund der gelungenen Offensivaktionen redete man sich vielleicht stärker, als man ist. Nach sehr guten 30 Minuten und einer insgesamt ordentlichen Leistung in München, folgte ein schwacher Auftritt gegen Bochum. Warum Trainer Maaßen vom spielfreudigen Stil zurück zu langen Bällen gewechselt war, die Frage bleibt offen.

Transfergeschehen

Das wichtigste zuerst: Der „Berisha-Move“ hat finanziellen Spielraum geschaffen. Für 4 Mio. Euro fest von Fenerbahce übernommen wurde er gewinnbringend an Hoffenheim (geschätzte 14 Mio. Euro) weitergereicht. Auf die Schwachstellen in der Kaderzusammensetzung wurde Last-Minute noch reagiert, doch ins Detail

Torhüter

Finn Dahmen wurde als neue Nummer 1 ablösefrei aus Mainz verpflichtet. Der sympathische 25-Jährige (Typ: BWL-Student) soll auch im Aufbau helfen, beim Pokalaus wurde dies zu exzessiv betrieben, das Spiel zu langsam. In der Liga war er deshalb auch weit weniger eingebunden. Aufgrund seiner „nur“ 1,88 m muss er sich manchmal ganz schön strecken, gerade hohe Bälle sehen noch nicht immer nur sicher aus. Es fehlt ihm auch noch an der nötigen selbstsicheren Ausstrahlung.

Abwehr

Der FC Augsburg hat hier den Umbau am stärksten betrieben. Während Oxford (Long-Covid) und Ex-Captain Gouweleeuw aktuell keine Rolle spielen, dürfte die Rolle neben Oduokhai einem der Neuzugänge, Patric Pfeiffer (ablösefrei/Darmstadt) und Japhet Tanganga (Leihe/Tottenham) zufallen. Während Pfeiffer nach Rotsperre gegen Leipzig debütieren könnte, sollte man bei Tanganga noch Geduld mitbringen. Mit insgesamt 27 Premier League-Spielen zählte der 24-Jährige in London nicht unbedingt zur ersten Garde. Die bedeutendste Defensivverpflichtung könnte ohnehin Kevin Mbabu sein (Leihe/Fulham). Mbabu soll den oft instabilen Gumny auf der rechten Abwehrseite ersetzen und so die Rückkehr von Engels ins Zentrum ermöglichen. Den Rückkehrern Winther und Framberger werden weiterhin nur Plätze auf der Bank und Tribüne bleiben.

Mittelfeld

Dass Engels nach der Aushilf-Zeit auf der rechten Verteidigungsposition wieder in das Zentrum rücken kann, dürfte es für Tim Breithaupt schwerer machen Einsatzzeiten zu bekommen. Der talentierte defensive Mittelfeldspieler (Karlsruhe/2,5 Mio. Euro) benötigt aber auch noch Zeit, um sich an das Spiel im Oberhaus zu gewöhnen. Masaya Okugawa (Bielefeld/ablösefrei) kennt die 1. Liga zwar bereits, dürfte sich nach seiner Verletzung aber ebenfalls hinten anstellen müssen. In der aktuellen Startelf findet selbst der in der letzten Saison sehr ordentliche Maier keinen Platz.

Angriff

Der FC Augsburg hatte die Abgänge von Pepi und Berisha geplant. Mit dem erfahrenen Sven Michel (Union Berlin/950.000 Euro) und Philip Tietz (Darmstadt/2,2 Mio. Euro) wurde neues Personal verpflichtet. Wer von beiden den Platz neben Kapitän Demirovic und Beljo bekommt, dürfte von Gegner zu Gegner variieren. Während Michel Räume öffnen und viel arbeiten soll, ist Tietz ein Spieler, der die Bälle vorne festmachen muss. Tore sollen beide beitragen, Michel war gegen Gladbach per Elfmeter erfolgreich.

Außerhalb des Platzes

Der wichtigste Transfer sitzt aber auf der Bank. Sportdirektor Marinko Jurendic wurde vom FC Zürich losgeeist, wo er sich nicht nur aufgrund der Meisterschaft vor zwei Jahren einen ausgezeichneten Ruf erarbeitete. Eine Riesenlücke im Konstrukt FCZ soll dort durch seinen Abgang entstanden sein. Die Transfers von Tanganga und Mbabu gehen schon auf seine Kappe. Durch seinen Zugang ist auch Geschäftsführer Sport Stefan Reuter etwas aus der öffentlichen Schusslinie genommen worden. Spieler in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen ist die Aufgabe von Heinz Moser. Moser gilt nach Auskünften Schweizer Journalisten als „Schweizer Hermann Gerland“, ihm wird ein gutes Händchen mit jungen Spielern nachgesagt. Moser war viele Jahre in der Nachwuchsförderung beim Schweizer Fußballverband und dann beim FCZ tätig. Auch in Augsburg soll er derjenige sein, der mehr Talente aus der Akademie an die erste Mannschaft heranführt, er wird hier maßgeblich in die Konzeption eingreifen.