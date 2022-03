Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die-Spieltage 28 bis 30 terminiert.

Zweimal muss der FCA im April am Samstagnachmittag ran, einmal am Sonntag.

Nachdem die Fuggerstadter am Sonntag, 3. April, (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg empfangen haben, geht

es am Samstag, 9.April 15.30 Uhr zum FC Bayern München. Anschließend empfangt dar FCA am Samstag, 16. April, (15.30 Uhr) Hertha BSC.