FC Augsburg | Die letzten Informationen zum heutigen Familientag gegen Ajax Amsterdam

Am Samstag, 29. Juli, lädt der FC Augsburg zum beliebten Familientag an der WWK ARENA ein. Neben dem Testspiel gegen Ajax Amsterdam (15.00 Uhr) dürfen sich die FCA-Fans auf zahlreiche Aktionen im Stadionumlauf freuen.Außerdem wird die ganze Mannschaft sowie das Trainerteam für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen.



Ab 13.00 Uhr wartet auf die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm. An den Ständen der FCA-Partner sind verschiedene Mitmach-Aktionen geplant und auch auf der Bühne nahe des Familienblocks herrscht reger Betrieb. Vor dem Spiel tritt dort der Zauberclown und Bauchredner Fabellini auf, nach Abpfiff heizt die Band „Crosspop“ mit Live-Musik ein.

Auch die traditionelle KidsClub-Ehrenrunde darf zum Familientag nicht fehlen, 25 Minuten vor Anpfiff treffen sich

Interessierte an der Helmut-Haller-Statue hinter dem Familienblock. Für die Teilnahme ist der Mitgliedsausweis mitzubringen. Dieser steht allen FCA-Mitgliedern digital in der FCA-App zur Verfügung.

Die Autogrammstunde mit der Profimannschaft ist rund 45 Minuten nach Spielende hinter den Blöcken S und T geplant. Aufgrund des großen Interesses in den letzten Jahren bitten wir bereits vorab um Verständnis, dass bei der Autogrammstunde ausschließlich das neue, kostenlose Mannschaftsfoto ausgegeben wird und keine Unterschriften auf mitgebrachte Artikel möglich sind.

Nach der Partie wird das Freibier/Freiwasser ausgeschenkt, das FCA-Partner Riegele den Fans pro Heimtor in der abgelaufenen Saison zur Verfügung gestellt hat. An den Kiosken rund um die Bühne, in der Fankneipe und am Schankwagen dürfen sich die FCA-Anhänger somit auf ein kühles Getränk freuen.

Alle Dauerkartenbesitzer haben die Möglichkeit, das Spiel gegen Ajax Amsterdam kostenfrei in der WWK ARENA zu verfolgen. Sie sind vom FCA eingeladen und erhalten mit ihrer Dauerkarte freien Eintritt. Ansonsten sind für das Spiel nur noch Restkarten erhältlich, die Tageskasse öffnet ab 12.30 Uhr. Für die Nutzung der Parkplätze an der WWK ARENA ist am Familientag ausnahmsweise nur eine Gebühr in Höhe von 5 Euro fällig.

Die Dauerkarte sowie im Vorverkauf erworbene Einzeltickets gelten wie gewohnt in den Zonen 10 und 20 als Fahrschein im öffentlichen Personen-Nahverkehr der Augsburger Verkehrsgesellschaft (avg). Erstmals wird es auch einen Shuttle-Service geben, der die Anhänger kostenfrei vom Bahnhof Bobingen zur WWK ARENA befördert.