FC Augsburg-Eigengewächs Stanic geht zum FC St. Gallen

Jozo Stanić, ein Eigengewächs des FC Augsburg, wird den Verein verlassen und zum FC St. Gallen wechseln. Die genauen Details der Ablöse wurden von beiden Vereinen geheim gehalten.

Der gebürtige Augsburger wechselte als Jugendlicher ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg und durchlief alle Nachwuchsmannschaften. In der Bundesliga wurde er einmal eingesetzt. Zuletzt wurde Stanić für eine Saison an den FSV Zwickau, SV Wehen Wiesbaden und NK Varazdin in Kroatien ausgeliehen.

Für die kroatische U19-Auswahl bestritt er vier Spiele.