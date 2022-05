FC Augsburg | Entwarnung bei Iago

Der Brasilianer Iago musste bei der Heimpleite des FC Augsburg am vergangenen Wochenende verletzt vom Feld. Jetzt kann der Bundesligist eine erste Entwarnung geben.

Es war die Szene, die vielleicht das ganze Spiel des FC Augsburg gegen Köln in einem Moment zusammenfasst. Iago wurde im eigenen Strafraum von seinem Mitspieler Reece Oxford bei einem Zusammenprall abgeräumt. Der Brasilianer wurde derart hart getroffen, dass er zuerst auf dem Feld behandelt werden musste, bevor er vom Platz getragen wurde. Schon nach der Partie konnte FCA-Coach Markus Weinzierl eine erste zaghafte Entwarnung geben, er hoffe, es sei nicht so schlimm.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 103

Beim gestrigen Dienstagstraining musste der Fußballlehrer noch auf seinen Defensivakteur verzichten, doch er könnte schon bald zur Mannschaft zurückkehren. Die Bänder waren bei der Aktion im Spiel nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, eine schwere Prellung lässt allerdings kein Fußballspielen zu. Spätestens im letzten Saisonspiel zu Hause gegen die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Greuther Fürth sollte es wieder für einen Einsatz reichen.

Seine Kollegen müssen am Sonntag (19:30 Uhr) voraussichtlich ohne ihn versuchen, in Leipzig den einen fehlenden Punkt zum Klassenerhalt einzufahren. Motiviert und in guter Stimmung starten sie in die Vorbereitung für diese Mission.