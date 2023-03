FC Augsburg erkämpft mit zehn Mann einen wichtigen Punkt gegen Schalke 04

Die Heimserie des FC Augsburg ist nach vier Siegen zu Ende. Die Schwaben mussten gegen Schalke 04 eine 1:0-Führung 30 Minuten lang verteidigen. Dies gelang nicht ganz. Durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit mussten sie noch den späten Ausgleich hinnehmen.

Nach vier Heimsiegen in Serie ging es für den FC Augsburg am Samstagnachmittag gegen den in der Rückrunde ungeschlagenen Tabellenvorletzten FC Schalke 04. Die schwache erste Halbzeit in München durfte da keine Rolle mehr spielen, mit einem weiteren Erfolg könnte Augsburg sich von den Abstiegsrängen absetzen. In einer von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld dominierten Anfangsphase gelang es allerdings keiner der beiden Mannschaften der Partie den eigenen Stempel aufzudrücken. Es dauerte etwas mehr als eine Viertelstunde, bis Augsburgs Vargas und wenig später der Schalker Bültner sich in ersten ernst zu nehmenden Abschlüssen versuchten.

Das ganz große Risiko wollten keines der beiden Teams gehen, zu viel stand für beide auf dem Spiel. Die Hausherren konnten zwar mehr Spielanteile für sich verbuchen, mehr als ein gefährlicher Distanzschuss von Rexhbecaj (23.) sprang dabei nicht heraus. Wie zu erwarten, ließen die zuletzt so defensivstarken Gelsenkirchener nicht zu, das torlose Remis ging zur Pause durchaus in Ordnung. Der rot gefährdete Schalker Balanta war da schon nicht mehr im Spiel, er war bereits nach 35 Minuten ausgewechselt worden.

Hektische zwei Minuten

Augsburg schickte sich direkt nach dem Seitenwechsel an, daran etwas zu ändern. Nach einem schwachen Abschlag von Fährmann kam der Ball konnte Maier nach einem Doppelpass mit Demirovic ziemlich frei zur Führung einschieben (51.). Nur Sekunden später stand Demirovic wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei einem Mittelfeld-Zweikampf traf er mit hohem, gestrecktem Bein Krauß im Gesicht. Auch wenn sicher keine Absicht zu erkennen war, eine berechtigte Rote Karte. Wie schon im Hinspiel, als Berisha mit Gelb-rot vom Feld musste, galt es für den FCA, mit einem Mann weniger eine Führung ins Ziel zu bringen.

Es wurde ein hartes Stück Arbeit, Schalke setzte nun alles auf eine Karte und drückte auf den Ausgleich. Die beste Gelegenheit hatte der eingewechselte Terodde die Chance, der das Leder nach einer scharfen Hereingabe aber aus 7 Metern überraschend weit am Kasten vorbeiballerte (71.). Naturgemäß waren die Gäste nun deutlich überlegen, die Schwaben hielten mit frischen Kräften und der Unterstützung des Publikums dagegen. Dies sollte bis in die Nachspielzeit gut gehen, dann allerdings kam Gouweleeuw im Strafraum gegen Terodde zu spät. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Bültner zum 1:1. Die Heimserie des FCA endet damit nach vier Siegen in Serie und doch konnte der Abstand auf die Abstiegsränge durch den Punkt gehalten werden.

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Bauer (46. Veiga), Gouweleeuw, Iago – Engels, Rexhbecaj (73. Baumgartlinger), Maier (Pdersen), Vargas (73. Cardona) – Demirovic, Berisha (73. Beljo)

FC Schalke 04: Fährmann – Brunner (68. Aydin), Yoshida, Jenz, Matriciani (63. Mohr)- Kral, Balanta (35. Zalazar), Krauß, Karaman (68. Terodde), Bülter – Frey

Tore: 1:0 Maier (51.), 1:1 Bültner (93./FE)

Gelbe Karten: Vargas, Gikiewicz, Cardona, Gouweleeuw | Balanta, Kral, Jenz, Frey

Rote Karte: Demirovic (Augsburg/53.)

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: 30660 (ausverkauft)