FC Augsburg erkämpft sich einen hochverdienten Punkt gegen Dortmund

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch der FC Augsburg erkämpfte sich gegen Dortmund einen hochverdienten Punkt. Am Ende war sogar mehr als das 1:1 drin gewesen.

Es sind schwierige Zeiten, politisch und für den FC Augsburg auch sportlich. Seit Wochen gelingt es nicht sich aus der Abstiegszone zu befreien, vor dem heutigen Duell mit Dortmund rangierte man auf dem Relegationsplatz 16. Augsburg musste vor eigenem Publikum gegen den Tabellenzweiten aus Westfalen punkten. Weinzierl rechnete sich gegen den ersatzgeschwächten BVB (u.a. ohne Reus und Harland) auch durchaus etwas aus. Seine im Vergleich zur Heimniederlage gegen Freiburg auf fünf Positionen veränderte Elf versteckte sich deshalb gegen den Favoriten keineswegs.

Dortmund nach Einzelleistung in Front

Die erste gute Gelegenheit gehörte auch gleich den Hausherren, der Kopfball von Gregoritsch verpasste sein Ziel aber ebenso knapp, wie wenig später ein Versuch des Dortmunders Dahoud. Auch wenn Augsburg in der Folge seine guten Momente hatte, die klare Feldhoheit lag bei den Borussen. Der Führungstreffer lag gegen eine gute FCA-Hintermannschaft nicht unbedingt in der Luft, fiel aber nach 35 Minuten doch. Hazard hatte im Augsburger Strafraum ein kleines „Tänzchen“ aufgeführt und den Ball ins lange Eck geschoben. Der sehenswerte Treffer des belgischen Nationalspielers passte den Hausherren natürlich nicht ins Konzept, sie mussten nun noch mehr für die Offensive tun. Ein Fernschuss von Maier zwei Minuten vor der Pause war aber für BVB-Schlussmann Bürki keine ganz große Herausforderung. Im Spiel nach vorne war Augsburg auch heute in der ersten Hälfte oft zu ungenau.

Nach der sonst guten ersten Hälfte war der FC Augsburg nach dem Seitenwechsel aber erst einmal mit Defensivarbeit beschäftigt. Der Bayern-Verfolger wollte nach dem Ausscheiden in der Europa League heute unbedingt gewinnen und drückt auf die Vorentscheidung. Nach einem starken Versuch von Dahoud konnte Gikiewicz dies gekonnt verhindern, als er den Ball an die Querlatte lenken konnte (51.). Der Druck auf das Augsburger Tor war hoch, die Führung zu diesem Zeitpunkt verdient. Erst als mit Niederlechner und Gruezo nach einer guten Stunde Spielzeit frische Kräfte auf den Rasen geschickt wurden, ging wieder ein Ruck durch die Mannschaft mit der Zirbelnuss auf der Brust. Wenn hier noch etwas gehen sollte, dann musste der Druck nun größer werden. Der FCA benötigte die Unterstützung der Fans, doch es blieb erneut über weite Strecken des Spiels ungewohnt leise in der Arena. Die Mannschaft aber versuchte es auch so. Mit großem Einsatz und Willen wollte sie den Ausgleich erzwingen, mit Erfolg.

Mit Einsatz und Willen zum Remis

Der eingewechselte Sarenren Bazee sorgte für reichlich Dampf und das inzwischen hochverdiente 1:1. Nach einem missglückten Aufsetzer von Maier stand der Offensivflitzer goldrichtig und drückte den Ball über die Linie.

Am Ende hatten die Gäste sogar noch das Glück, dass die Augsburger in einer starken Schlussphase den Lucky-Punch nicht mehr setzen konnten. Es blieb bei einem hochverdienten Punkt für die Schwaben, die dadurch auf Platz 15 und aus der Abstiegszone kletterten.

FC Augsburg: Gikiewicz – Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai – Caligiuri, Pedersen (71. Iago), Maier, Dorsch (60. Gruezo), Pepi (60. Niederlechner), Vargas (89. Günther) – Gregoritsch (71. Bazee)

Borussia Dortmund: Kobel – Can, Hummels, Pongracic – Hazard, Witsel, Guerreiro, Dahoud (81. Reinier), Bellingham – Brandt (69.Wolf), Malen (69. Moukoko)

Tore: 0:1 Hazard

Gelbe Karten: Vargas, Dorsch | Bellingham

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 15.330 (ausverkauft)