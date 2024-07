Am Donnerstag, 11. Juli, öffnet der neue FCA-Pop-Up-Store in der City-Galerie Augsburg seine Pforten. Der Startschuss fällt um 9.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, der nicht nur das Eröffnungsband am Eingang durchschneiden und damit den Store offiziell zum Shoppen freigeben, sondern auch das neue Heimtrikot der Saison 2024/25 vorstellen wird. Dieses wird anschließend im Pop-Up-Store, im Fanshop an der WWK ARENA sowie online unter shop.fcaugsburg.de erhältlich sein.

20.000 verkaufte Trikots in der Saison 2023/24 – Rekord

Über die Social-Media-Kanäle des FCA und an einigen Spots in Augsburg gab es bereits erste Hinweise zum neuen Heimtrikot, das unter dem Motto „Glanz der Renaissance“ an die bedeutende Epoche in Augsburg erinnert. „Wir laden unsere Fans herzlich ein, zur Eröffnung unseres neuen Pop-Up-Stores zu kommen und sich das brandneue Heimtrikot zu sichern. In der vergangenen Saison konnten wir über 20.000 Trikots verkaufen und somit einen neuen Rekord aufstellen – diesen wollen wir nun erneut knacken“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Autogrammstunde mit zwei FCA-Profis ab 17.00 Uhr

Darüber hinaus sind zum Store-Opening weitere Überraschungen geplant, darunter auch eine Autogrammstunde ab 17.00 Uhr mit den beiden Neuzugängen Steve Mounié und Yusuf Kabadayi.

Ab Herbst: Neuer Fanshop in der Maximilianstraße

Der Pop-Up-Store befindet sich im Erdgeschoss der City-Galerie und ist werktags von 9.30 bis 20.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich zur 65 Quadratmeter großen Ladenfläche wird es rund um den Brunnen des Shopping-Centers ein exklusives Gewinnspiel mit der City-Galerie geben. Außerdem können FCA-Fans an einer Fotostation Bilder im Pressekonferenz-Look knipsen.

Bis Herbst wird der FCA im Pop-Up-Store ausgewählte Fanartikel und Tickets verkaufen, ehe im Anschluss ein neuer Fanshop im Herzen Augsburgs (Maximilianstraße 9) eröffnet wird