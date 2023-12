FC Augsburg-Fans kritisieren DFL-Investorenentscheidung hart

Am Montag hatten sich die Clubs der beiden Bundesligen mit einer knappen Zweidrittelmehrheit für einen möglichen Investor für die DFL ausgesprochen. Die Fans des FC Augsburg kritisieren dies hart. Mehrere Aktionen begleiteten das Heimspiel gegen Dortmund.

24 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga hatten am Montag bei einer Sitzung dafürgestimmt einem Investor den Einstieg in die DFL zu ermöglichen. Wann genau ein Deal, der 1.Mrd. Euro einbringen soll, abgeschlossen wird, ist noch unklar. Durch das Votum der Clubs können jetzt Gespräche und Verhandlungen in diese Richtung geführt werden. Im Mai hatte es für das Vorhaben noch keine Mehrheit gegeben und auch jetzt sprachen sich zehn Vereine gegen den Einstieg aus, zwei weitere (darunter der FC Augsburg) enthielten sich. Auch auf der letzte Woche stattfindenden Jahreshauptversammlung des FC Augsburg hatte ein Stimmungsbild unter den Mitgliedern gegen den die Hinzunahme eines Investors gesprochen. Der FCA enthielt sich bei der heutigen Abstimmung (Wertung analog nein), da sich die Verantwortlichen wohl im Unklaren sind, ob der Investoreneinstieg positive oder negative Folgen für den eigenen Verein mit sich bringen könnten.

Um ihrem Unmut über den nun möglichen Investoreneinstieg Ausdruck zu verleihen, führten Fans zahlreicher Clubs am heutigen Spieltag Aktionen aus. Die aktiven Fans des FC Augsburg übten ebenfalls scharfe Kritik. Mit Flugblättern, Spruchbändern und einem 12-minütigen Stimmungsboykott verliehen sie gemeinsam mit dem Anhang aus Dortmund ihrer Meinung Ausdruck.

Hier der Wortlaut des Flyers: