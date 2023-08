FC Augsburg feiert Plärrer-Party mit Fans und Mitgliedern

Am Sonntag, dem 3. September, haben alle Anhänger und Mitglieder des FC Augsburg die einzigartige Gelegenheit, gemeinsam mit den Spielern und dem Trainerteam bei der „Rot-Grün-Weißen Nacht“ auf dem Augsburger Plärrer zu feiern.



Der FCA wird am Tag nach dem Spiel gegen den VfL Bochum erstmals eine „Rot-Grün-Weiße Nacht“ im Festzelt Schaller bei der Wirtsfamilie Held ausrichten. Der Bundesligist hat für diesen Abend (Einlass ab 17.00 Uhr) die exklusive Nutzung des Festzelts.

Fans und Mitglieder sind eingeladen gemeinsam mit dem Team und dem Trainerteam im FCA-Look (Trikot, T-Shirt, Schal, Cap, etc.) zu feiern und das Festzelt in den Vereinsfarben des FCA erstrahlen zu lassen. Außerdem wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm geben, das eine Präsentation der Mannschaft, eine Fotobox, den Anstich des Fasses und den Verkauf von Fanartikeln umfasst.

So können FCA-Mitglieder und Fans dabei sein:

• Ticketbuchung im Onlineshop mit freier Platzwahl oder Tischreservierung

• Jedes gebuchte Ticket beinhaltet einen 30-Euro-Verpflegungsgutschein zum Preis von 20 Euro sowie ein Einlassband, das zum Zutritt berechtigt. Der Verpflegungsgutschein ist nur am

Veranstaltungstag ab 17.00 Uhr gültig und kann nicht an der Schaller Alm Bar eingelöst werden. Dieser Wertgutschein kann nicht gegen Bargeld oder andere Leistungen eingetauscht werden.

Der FCA bittet folgende Hinweise zu beachten:

• Pro Buchung können maximal acht Tickets erworben werden

• Tischreservierungen sind für vier bzw. acht Personen möglich

• Ein Zutritt zum Festzelt ist am Veranstaltungsabend (ab 17.00 Uhr) nur mit vorheriger Buchung und gegen Vorlage des Einlassbandes möglich

Die Buchung kann mit kostenpflichtigem Versand oder kostenfreier Abholung vorgenommen werden. Für den versicherten Versand, der ab Montag, 28. August, beginnt, fallen Kosten in Höhe von 4,95 Euro an. Eine Abholung ist im FCA-Service-Center zu den regulären Geschäftszeiten ebenfalls ab 28. August möglich oder alternativ beim Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 2. September) bis 15.30

Uhr an der Tageskasse.