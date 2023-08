FC Augsburg fliegt gegen Unterhaching aus dem Pokal

Der FC Augsburg ist nach einer weitestgehend indiskutablen und enttäuschenden Leistung beim Drittligisten Unterhaching in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal geflogen.

Die Vorbereitung ist vorbei, für den FC Augsburg gilt es wieder. Zum Auftakt in die Pflichtspiele bekam es der Bundesligist in der ersten DFB-Pokalrunde mit Drittligaaufsteiger Unterhaching zu tun, keine leichte Aufgabe.

Nachdem die mit vier Neuzugängen in der Startelf beginnenden Augsburger von ihren Fans mit einem Feuerwerk begrüßt worden waren, übernahmen sie zunächst das Heft des Handelns. Wenige Sekunden waren gespielt, als Engels eine flache Hereingabe versuchte, ohne Erfolg. Es sollte die gefährlichste Gäste-Aktion für längere Zeit bleiben. Der FC Augsburg zeigte sich im Spiel nach vorn zu ideenlos, verzettelte sich immer wieder in Einzelaktionen. Anders die engagierten Hausherren. Mit der Aufstiegseuphorie im Rücken versuchten sie immer wieder zu Chancen zu kommen, mit Erfolg.

Nach einer guten halben Stunde hatte sich Haching wieder einmal im Angriff festgesetzt, der FCA könnte nicht klären. Fetsch besorgte nach feiner Kopfballablage die Führung. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Demirovic unmittelbar mit dem Pausenpfiff, der glänzende Vollath verhinderte das 1:1.

Die Aktion vor dem Seitenwechsel hatte bei den weit über 4.000 Zuschauern Hoffnung geschürt, die allerdings schnell verglühen sollte. Weiterhin ohne Inspiration und ohne den dann nötigen Tatendrang sollte gegen die Vorstädter nicht mehr viel gelingen. Da auch die zahlreichen offensiven Wechsel hrachten da keine Abhilfe. Der FC Augsburg musste sich am Ende verdient geschlagen geben, auch weil Haching einen seinen Konter kurz vor dem Schlusspfiff durch Mashigo verwerten konnte. Das Augsburger Aufbäumen in den letzten Minuten war zu wenig. Beim FC Augsburg fehlt es noch an allen Ecken und Ende, bis zum Bundesligastart am Samstag gegen Gladbach liegt noch viel Arbeit vor dem Maaßen-Team. Mit dem Pokalwettbewerb haben die Schwaben in diesem Jahr nichts mehr zu tun, der David (Unterhaching) kickt den Goliath aus der ersten Liga aus dem Wettbewerb.