FC Augsburg gewinnt dank Doppelschlag in der Schlussviertelstunde gegen Wolfsburg

Sie haben es wieder getan! Wie in der Vorwoche gelang es dem FC Augsburg, einen Rückstand in einen Sieg zu drehen. Mit einem 3:2 gegen den VfL Wolfsburg landet der FCA seinen dritten Saisonsieg.

Heimspiel Nummer 1 unter dem neuen Trainer Jess Thorup. Durch den Rückwind durch Auswärtssieg in Heidenheim beflügelt wollte die Mannschaft gegen den nur einen Rang besser platzierten VfL aus Wolfsburg nachlegen. Der dänische „Mister“ vertraute dabei auf die auf der Alb erfolgreiche Startelf. Und sie versuchten ihm das Vertrauen zurückzubezahlen. Konsequent gestaffelt verteidigend, überstand der FCA eine Startphase mit deutlich mehr Spielanteilen der Gäste. Nach einer guten Viertelstunde meldeten sich aber auch die Schwaben in der Offensive an und zeigten dabei auch auf dem Weg nach vorn einen klaren Plan. Mit Erfolg. Wie in Heidenheim war es Tietz, der den FC Augsburg in Front bringen konnte. Der Neuzugang aus Darmstadt drückte die halbhohe Gouweleeuw-Hereingabe mit einem langen Bein über die Linie (17.).

In der Folge war es aber wieder das Team aus der Autostadt, welches das Steuer in die Hand nahm. Für den Ausgleichstreffer benötigten die Wölfe aber Augsburger Mithilfe. Pedersen hatte einen langen Ball der Gäste nur in den Fuß eines Wolfsburgers schlagen können, woraufhin der Ball nicht mehr aus dem eigenen Gefahrenbereich zu bringen war. Der Ball flipperte durch den Augsburger Strafraum, bis er bei Wind landete. Wolfsburgs Goalgetter ließ es zu seinem neunten Saisontreffer klingeln. Ein vermeidbarer Treffer, wie schon zu oft in dieser Saison. Weil man in der Folge das Ganze aber weiter nicht sauber verteidigt bekam, ging es sogar mit einem Rückstand in die Pause.

Unaufmerksame Augsburger

Nach einem Lattenknaller von Wimmer kam der Ball über Svanberg zurück in den Sechzehner, wo der Schwede nach einem Kontakt mit Dorsch zu Boden geht. Majer verwandelte den umstrittenen Strafstoß souverän zum 2:1. Es war bereits der fünfte Elfmeter, den die Augsburger in dieser Saison gegen sich gepfiffen bekommen hatten.

Augsburg blieben 45 Minuten, um das Ergebnis zu korrigieren. Dass sie dies mit elf Mann angehen konnte, war da nicht selbstverständlich. Pedersen hatte zuvor (nur) Gelb gesehen, nachdem er Wolfsburgs Wimmer bei einem Konter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelegt hatte.

Sie haben es wieder getan: Doppelschlag

Die Hausherren drückten auf den Ausgleich, Tietz (55.) und Michel (56.) ließen aber beste Gelegenheiten zum 2:2 liegen. Mit einem Dreifach-Wechsel versuchte Thorup für die letzte halbe Stunde den Druck durch frische Kräfte zu verschärfen. Ein ums andere Mal rollte die schwäbische Angriffswelle nun in Richtung Pervan im Tor des VfL. Mit schnellen, klugen Seitenwechseln baute Augsburg immer mehr Druck auf. Es dauerte bis zur 70. Spielminute bis, der FCA-Anhang jubeln konnte. Tietz war am langen Pfosten übersehen worden und nagelte in einer Kopie seines Tores aus der Vorwoche den Ball volley in die Maschen. Der Jubel kam aber verfrüht. Vargas hatte dem Wolfsburger Schlussmann aus einer Abseitssituation heraus die Sicht verstellt, es blieb beim 1:2. Der FC Augsburg war in der zweiten Halbzeit klar überlegen und belohnte sich dafür in der Schlussviertelstunde, mit Unterstützung der Gäste. Nach einer langen Engels-Flanke verrutschte dem erst eingewechselten Verteidiger Bornauw der Ball zum Ausgleich in die eigene Kiste. Wie letzte Woche drehten die Rot-Grün-Weißen das Spiel anschließend durch einen Doppelschlag. Eben noch Vorlagengeber, köpfte Engels eine mustergültige Flanke von Iago zum 3:2 ein (81.). Wahnsinn, welches Selbstvertrauen diese Mannschaft auf einmal an den Tag legt. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Uduokhai musste man doch noch rund zehn Minuten mit einem Mann weniger überstehen, dies gelang. Der FC Augsburg sichert sich im zweiten Spiel unter Jess Thorup den zweiten Sieg.

FC Augsburg: Dahmen – Gumny (78. Okugawa), Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen (63. Iago) – Rexhbecaj, Dorsch (63. Engels), Jensen (78. Beljo), Michel (63. Vargas), Demirovic – Tietz

VfL Wolfsburg: Pervan – Maehle, Jenz (87. Cerny), Lacroix, Cozza (87. Baku) – Svanberg, Arnold, Majer (75. Gerhardt), Wimmer (52. Tiago Tomas), Paredes (75. Bornauw)- Wind

Tore: 1:0 Tietz (17.), 1:1 Wind (35.), 1:2 Majer (45./FE), 2:2 Bornauw (79./Eigentor), 3:2 Engels (81.)

Gelbe Karten: Gouweleeuw, Pedersen, Rexhbecaj, Beljo| Maehle, Tiago Tomas, Arnold Gelb-Rote Karte: Uduokhai (87.)

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: 28.000