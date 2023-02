FC Augsburg gibt Cordova nach Vancouver ab

Neben Carlos Gruezo wechselt auch Sergio Córdova in die Major League Soccer. Der 25-jährige Mittelstürmer, der 2017 ablösefrei zum FC Augsburg kam, schließt sich nun dem Vancouver Whitecaps FC an.

Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart, es kann von etwa 2 Mio. Euro ausgegangen werden. In der Saison 2020/21 war der Venezolaner innerhalb der Bundesliga an Arminia Bielefeld ausgeliehen, zuletzt ging es für ein Jahr per Leihe zu Real Salt Lake City in die USA. Nun folgt also die endgültige Rückkehr in die MLS, die Presse Augsburg schon vor einiger Zeit angekündigt hatte.