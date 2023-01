Mittelfeldspieler Carlos Gruezo wird den FC Augsburg verlassen, ihn zieht es in die USA.

“Wir werden den Transfer wohl zeitnah realisieren, oder gar nicht mehr“, deutete Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter den Abschied von Carlos Gruezo an. Der ecuadorianische Nationalspieler war nach der WM auf die FCA-Verantwortlichen mit seinem Wechselwunsch zugekommen und hatte grünes Licht für Gespräche bekommen. Seit einigen Tagen befindet er sich bereits in den Staaten, jetzt scheinen die Verhandlungen abgeschlossen. Als neuer Club wird das MLS-Team aus San José gehandelt. Als Ablösesumme sind 3 Millionen Euro im Gespräch.

Auch wenn Gruezo in der Hinrunde beim FCA Stammkraft war, hat der Bundesligist für die Positionen in der defensiven Mittelfeldzentrale noch genügend Auswahl. Dorsch wird nach Verletzung wieder herangeführt, der junge Neuzugang Engels überzeugte in den beiden bisherigen Pflichtspielen.