FC Augsburg holt Jakić von Eintracht Frankfurt

Während der Winterwechselfrist optimiert der FC Augsburg seinen Kader weiter. Kristijan Jakić, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann und im gleichen Jahr auch im WM-Kader Kroatiens stand, verstärkt die Fuggerstädter auf Leihbasis bis zum Saisonende. Der FCA hat sich anschließend eine Kaufoption für den 26-jährigen Mittelfeldspieler gesichert.

Der ballsichere Mittelfeldspieler kann nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern

auch als Innen- und Rechtsverteidiger agieren. Er bringt die Erfahrung von 54 Bundesliga-Spielen mit in die Fuggerstadt. Auch international war Jakić fester Bestandteil der Frankfurter Mannschaft.

„Kristijan ist trotz seines Alters bereits sehr erfahren und besticht durch seine ausgeprägte Zweikampfstärke. Mit der Verpflichtung bekommt unser Team einen zuverlässigen, laufstarken Defensivspieler, der fußballerisch und charakterlich zu unserer Spielweise passt. Ich bin überzeugt, dass er sich beim FCA schnell akklimatisieren und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen“, erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic

Neben seinem Einsatz im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers stand er

Der fünffache Nationalspieler Kroatiens wird in der Saison 2022/23 in allen acht Champions-League-Spielen der Eintracht spielen.

„Nach einer schönen und erfolgreichen Zeit in Frankfurt, in der ich vor allem in den ersten beiden Saisons viele Spiele absolvieren durfte, ist es für mich nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit meiner konsequenten Spielweise passe ich sehr gut zur Augsburger Spielidee und ich brenne darauf, das FCA-Trikot bald tragen zu dürfen“, sagt Kristijan Jakić, der beim FCA mit der Rückennummer 17 auflaufen wird.