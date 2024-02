FC Augsburg holt Pep Biel von Olympiakos Piräus

Kurz vor Ende der Transferperiode verstärkt sich der FC Augsburg nochmals. Pep Biel kommt aus Piräus.

„Wir halten Ausschau, ich kann nicht ausschließen, dass wir nichts mehr machen werden“, gab Jurendic nach dem Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen München zu Protokoll. Er ist in Piräus fündig geworden. Von Olympikos wechselt der Der 27-jährige spanische Mittelfeldspieler Pep Biel auf Leihbasis an den Lech. Der FCA hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Pep Biel ist nach übereinstimmenden Quellen bereits in München gelandet und wird noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Auch andere Medien (u.a. Bild, sky, Kicker) berichten bereits.

Dem Vernehmen nach hatte Augsburg das Angebot zuletzt noch erhöhen müssen, da auch es auch Interesse an einer Verpflichtung auch aus Italien gab.

Der auf Mallorca geborene, technisch beschlagene Offensivspieler käme mit der Erfahrung von 40 Europapokaleinsätzen zu den Zirbelnusskickern. 2022 wurde Biel mit Kopenhagen dänischer Meister, Trainer damals der jetzige FCA-Coach Jess Thorup. Er kennt den Spieler und weiß was er bekommt. Für Olympiakos stand Biel in dieser Saison in 13 Partien auf dem Feld und war dabei an vier Treffern beteiligt.

Die Bestätigung der beteiligten Clubs steht noch aus.