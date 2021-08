FC Augsburg II empfängt Schweinfurt 05 – Tickets im Verkauf

Am Freitag, 13. August, (19.00 Uhr) steht für die U23 des FC Augsburg das nächste Heimspiel in der Regionalliga Bayern an. Zu Gast in der Rosenau ist dazu der 1. FC Schweinfurt 05. Tickets für die Partie sind ausschließlich im Vorverkauf online erhältlich. Eine Tageskasse vor Ort gibt es aus Hygienegründen nicht.

Neben Einzelplätzen gibt es auch Zweier- und Viererblöcke, diese müssen jeweils im Paket gekauft werden. Von Montag, 9. August, (12.00 Uhr) bis Mittwoch, 11. August, (12.00 Uhr) haben FCA-Mitglieder im Online-Ticketshop die Möglichkeit, bis zu vier Karten zu kaufen. Anschließend gehen die Tickets in den freien Vorverkauf, bei dem ausschließlich Bestandskunden ebenfalls bis zu vier Tickets erwerben können.

Gästefans sind im Heimbereich des Rosenaustadions nicht zugelassen. Daher läuft der Ticketverkauf für den Gästebereich über den 1. FC Schweinfurt 05.

Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf erst am Platz abgenommen werden. Der FC Augsburg weist alle Stadionbesucher eindringlich darauf hin, sich entsprechend an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Ein GGG-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) muss bei Spielen der U23 im Rosenaustadion derzeit nicht erbracht werden.

Bei Problemen oder Fragen rund um die Buchung kann die FCA-Geschäftsstelle zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch (0821/650400) oder per Mail (ticketing@fcaugsburg.de) kontaktiert werden.