Nachdem mit Enrico Maaßen ein neuer Cheftrainer für die kommenden Jahre verpflichtet werden konnte, hat der FCA die angekündigten Gespräche und damit einhergehenden Entscheidungen getroffen.

So wurde nach ausführlichen Gesprächen entschieden, dass die auslaufenden Verträge der Spieler Jan Morávek und Alfred Finnbogason nicht verlängert werden. Da Enrico Maaßen mit Sebastian Block seinen Co-Trainer von Borussia Dortmund II mitbringen wird, werden auch die auslaufenden Verträge von den Co-Trainern Tobias Zellner und Rainer Maurer nicht verlängert. Die Entscheidungen hat Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, den Betroffenen in persönlichen Gesprächen erläutert.

„Wir haben uns diese Entscheidungen alles andere als leicht gemacht, sind mit unserem neuen Cheftrainer aber übereingekommen, einen neuen Weg einschlagen zu wollen und neue Impulse zu setzen“, begründet Stefan Reuter den Schritt. „Jan Morávek, der seit 2012 das FCA-Trikot getragen hat, und Alfred Finnbogason haben durch ihre Leistungen auf, aber auch außerhalb des Platzes, einen wichtigen Anteil daran, dass wir nun schon in unser zwölftes Jahr in Serie in der Bundesliga gehen können. Gleiches gilt für Tobias Zellner und Rainer Maurer, auch wenn sie nicht ganz so lange für unseren FCA tätig waren. Für ihren Einsatz bedanken wir uns bei allen recht herzlich und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für ihre sportliche und persönliche Zukunft.“

„Zehn Jahre ununterbrochen bei einem Verein zu spielen, ist in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes. Ich bedanke mich bei allen FCA-Verantwortlichen, meinen Trainern und Teamkollegen sowie allen Fans, dass ich die Möglichkeit hatte, so lange das FCA-Trikot tragen zu dürfen. Meine Familie und ich haben uns in Augsburg und beim FCA sehr wohl gefühlt und werden diese lange Zeit sehr positiv in Erinnerung behalten. Ich wünsche dem FCA nur das Beste und drücke für die weitere Zukunft in der Bundesliga die Daumen“, sagt Jan Morávek, der vom FC Schalke zum FCA kam, in Augsburg heimisch wurde und insgesamt in 132 Pflichtspielen das FCA-Trikot trug.

„Ich habe für keinen Verein in meiner Karriere länger gespielt als für den FCA. Daher werde ich diese Zeit nie vergessen. Nach meinen Stationen in Belgien, Schweden, den Niederlanden, Spanien und Griechenland hat mir der FCA eine zweite Heimat gegeben. Dafür bin ich unheimlich dankbar“, sagt Alfred Finnbogason, der seit 2016 für den FCA aktiv war und mit 37 Treffern der Rekordtorschütze der FCA-Bundesliga

Geschichte ist. Insgesamt hat der 33-Jährige in sechs Jahren in 122 Pflichtspiele für den FCA absolviert. „Augsburg wird immer etwas Besonderes für mich sein, nicht nur wegen der sportlich erfolgreichen Zeit, sondern auch weil meine Kinder hier geboren wurden“, sagt der Isländer.

Der FCA hat mit den Spielern auch eine zeitnahe Verabschiedung in der WWK ARENA gemeinsam besprochen, so dass sich auch die FCA-Fans von den langjährigen FCA’lern verabschieden können. Wann dies möglich ist, hängt natürlich auch von den Terminen bei den neuen Vereinen ab. Hierzu wird der FCA aber mit den Spielern im engen Austausch bleiben, um dies zeitnah zu ermöglichen.