FC Augsburg-Kader überrascht Erstklässler in Grund- und Förderschulen mit Besuch und Geschenken

In 55 Grund- und Förderschulen im Stadt- und Landkreis schwärmte der gesamte FCA-Kader am Donnerstag zur Begrüßung der Erstklässlerinnen und Erstklässler aus. Dabei überraschten die Profis sowie das Trainerteam die Kinder mit einem FCA-Turnbeutel.

Während sich die Grund- und Förderschulen im Stadtgebiet alle über persönlichen Besuch des FCA freuen konnten, hatten die Schulen im Landkreis die Möglichkeit, sich vorab zu bewerben. Aus den zahlreichen Einsendungen wurde dann gelost, unter anderem schauten Cheftrainer Enrico Maaßen und Stürmer Dion Beljo in der Grundschule Neusäß vorbei und verteilten dort die Turnbeutel an die ABC-Schützen.

„Der Besuch war wieder ein besonderes Erlebnis, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für meine Mannschaft und das Trainerteam. Die Begeisterung, die unser Besuch ausgelöst hat, war beeindruckend. Auch mein Sohn ist in diesem Jahr eingeschult worden und hat sich schon in den letzten Tagen riesig auf den Besuch des FCA gefreut“, sagte Trainer Enrico Maaßen nach dem Schulvormittag für sein Team.

Demirović stattet FCA-Partnerschule Besuch ab

FCA-Kapitän Ermedin Demirović besuchte die Drei-Auen-Grundschule in Augsburg-Oberhausen, die seit diesem Schuljahr auch Partnerschule des FCA ist, und war dort sichtlich begeistert vom tollen Empfang. „Wenn ich mich in meine Schulzeit zurückversetze, dann hätte ich eine solche Aktion geliebt. Daher ist es überragend, dass wir diese Aktion nun schon seit zehn Jahren machen. Es ist unglaublich schön, die strahlenden Augen der Kinder zu sehen“, sagte Demirović, der mit der FCA-Hymne stimmungsvoll in der Turnhalle empfangen wurde.

Seit 2013 führt der FC Augsburg die Schulaktion mit Unterstützung des Staatlichen Schulamtes Augsburg durch und erreicht damit knapp 6.000 Kinder im Stadt- und Landkreis. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie unter dem Motto „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen.“ möchte der FC Augsburg seiner Kernaufgabe als Fußballverein nachkommen: Die Förderung von Bewegung und Sport, insbesondere bei jungen Menschen. Die Begeisterung für den FCA und der Turnbeutel soll die Kinder dabei zum Sporttreiben animieren.