FC Augsburg kann mit Uduokhai verlängern

Der FC Augsburg konnte nun doch den Vertrag mit Abwehrspieler Felix Uduokhai, der bereits 91 Pflichtspiele für den FCA absolviert hat, vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2025 verlängern . Das neue Arbeitspapier des 25-Jährigen wurde am Mittwoch unterschrieben.

„Nachdem ich den Verantwortlichen vor dem Trainingslager mitgeteilt hatte, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte, hat sich in meinen Gedanken einiges getan. Das Trainingslager und die Wochen der Vorbereitung haben mir gezeigt, dass die vom Verein eingeleiteten Veränderungen sehr zielführend sind. Es wurden tolle Charaktere verpflichtet, die der Mannschaft guttun und wir haben einen tollen Geist innerhalb des gesamten Teams. Das hat mich überzeugt, meine Entscheidung zu revidieren“, sagt Felix Uduokhai. „Ich kann verstehen, dass der FCA auf die Spieler setzen muss, die Ihre Zukunft beim FCA sehen. Daher wäre es für mich in der anstehenden Saison emotional schwierig gewesen, einerseits 100 Prozent Leistung für den FCA zu bringen, andererseits aber zu wissen, dass meine Zeit hier nächstes Jahr vorbei sein wird. Um also ganz befreit die Saison angehen zu können und meinen Beitrag zu leisten, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen, habe ich mich entschieden, meinen Vertrag doch zu verlängern“, führt der 25-Jährige weiter aus.

„Es war unser Wunsch, dass Felix Uduokhai bei uns bleibt und er seinen Vertrag entsprechend verlängert. Er hatte sich anders entschieden, was wir akzeptieren mussten. Umso erfreulicher ist es, dass er sich nun doch zu der Überzeugung gekommen ist, den Vertrag zu verlängern. Dies gibt uns sportlich, aber auch wirtschaftlich weitere Möglichkeiten und Stabilität“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Felix eine Einigung finden konnten und er den Weg des FCA mitgeht. Die Gespräche waren sehr zielführend. Mit seiner Persönlichkeit und seinen sportlichen Qualitäten wird er unsere Mannschaft als Führungsspieler weiter stärken“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.