FC Augsburg-Kapitän Gouweleeuw positiv auf Corona getestet

Der FC Augsburg hatte kurz vor der Auswärtspartie am Samstag bei Hertha BSC (1:1) bekanntgegeben, dass man auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten, ein Corona-Test hatte im familiären Umfeld angeschlagen. Der Niederländer musste sich in Isolation begeben, ein PCR-Test wurde auch mit ihm durchgeführt. Am Sonntagabend kam dann die Gewissheit.

Auch der 30-Jährige hat sich mit dem Corona-Virus infziert. Der Innenverteidiger befindet sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne und wird dem FCA auch im wichtigen Heimspiel am kommenden Samstag gegen Bochum nicht zu Verfügung stehen. Akutell geht es ihm aber gut, er zeigt nach Vereinsangaben bisher keine Symptome.