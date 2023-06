FC Augsburg-Keeper geht nach Sandhausen

Der FC Augsburg wird ohne Torhüter Daniel Klein in die Sommer-Vorbereitung starten.

Der 22-Jährige schließt sich zur neuen Saison auf Leihbasis dem Drittligisten SV Sandhausen an. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Bislang kam Klein, der im Juli 2021 als mehrfacher deutscher Junioren-Nationalspieler von der TSG Hoffenheim zum FCA wechselte, noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. In der vergangenen Saison hütete der gebürtige Heidelberger achtmal das Tor der U23 in der Regionalliga Bayern.

„Daniel Klein ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Rahmen einer Leihe mehr Spielpraxis sammeln zu können“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Diesem Wunsch sind wir nun nachgekommen, denn es ist für einen jungen Torhüter wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir sind sicher, dass er sich in Sandhausen gut entwickelt, und wünschen ihm für die neue Saison viel Erfolg.“

„Auch wenn ich mich in Augsburg sehr wohl fühle, so sehe ich die Ausleihe nach Sandhausen als große Chance für mich. Ich habe jetzt eine ganze Vorbereitung lang Zeit, um den Trainer mit guten Leistungen zu überzeugen und mir Einsatzzeiten zu erarbeiten“, sagt Daniel Klein.