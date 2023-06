FC Augsburg | Kommt Breithaupt doch vom Karlsruher SC?

Zuletzt schienen die Verhandlungen um die Verpflichtung von Tim Breithaupt schwierig, jetzt kommt nochmals Fahrt in die Angelegenheit. Der FC Augsburg steht wohl vor seinem vierten Sommerneuzugang.

Schon im Winter hatte Tim Breithaupt auf dem Einkaufszettel des FC Augsburg gestanden. Der Bundesligisten hätte den 21-jährigen defensiven Mittelfeldspieler gerne als Nachfolger des in die MLS abgewanderten Gruzeo verpflichtet, scheiterte mit seiner Anfrage an den Karlsruher SC aber. Auch ein Wechsel in diesem Sommer schien zuletzt – dem Vernehmen nach unter anderem wegen der Ablösefrage – zu scheitern, jetzt kommt aber neue Fahrt in die Angelegenheit.

Neuzugang Nummer 4

Nach übereinstimmenden Meldungen könnten sich die Schwaben mit dem Zweitligisten jetzt auf eine Ablöse von etwa 2,5 Mio. Euro verständigt haben. Breithaupt erhält in der Fuggerstadt wohl einen Fünf-Jahres-Vertrag. Nach den beiden ablösefreien Verpflichtungen von Torhüter Finn Dahmen (Mainz), Innenverteidiger Patrick Pfeiffer (Darmstadt), sowie dem für 950.000 Euro von Union Berlin losgeeisten Angreifer Sven Michel wäre Breithaupt bereits Neuzugang Nummer 4 in der laufenden Transferperiode. Der FCA setzt seinen Kaderumbau nach den acht Verpflichtungen im letzten Winter damit ungebremst fort.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte der junge Kicker in 22 Zweitligapartien in der Startelf des KSC gestanden, ehe ihn eine Knöchelverletzung bis zum Saisonende auf die Verletztenliste setzte. Insgesamt absolvierte der U20-Nationalspieler 63 Pflichtspiele für Karlsruhe.