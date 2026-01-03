FC Augsburg leiht Yannik Keitel vom VfB Stuttgart aus  

Der FC Augsburg hat sich die Dienste von Yannik Keitel gesichert. Der 25-Jährige, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist, wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zu den Rot-Grün-Weißen. Zudem sicherte sich der FCA eine Kaufoption. Über weitere Details des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.

In der Jugend des SC Freiburg ausgebildet, wurde Yannik Keitel mit der U19 des Sport-Clubs Deutscher A-Junioren-Pokalsieger sowie mit der U23 Meister der Regionalliga Südwest. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß absolvierte für die Breisgauer insgesamt 64 Bundesliga-Spiele sowie neun Partien in der Europa League, bevor er zur Saison 2024/25 zum VfB Stuttgart wechselte. Mit den Schwaben gewann Keitel im Mai 2025 den DFB-Pokal und kam in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, darunter auch vier Mal in der Champions League (ein Tor). Zudem absolvierte er 15 Einsätze für die deutsche U21- Nationalmannschaft.

Defensiv-Allrounder mit Bundesliga-Erfahrung

„Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar. Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange Eingewöhnung benötigt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zeitnah sowohl auf als auch neben dem Platz helfen wird. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den FCA entschieden hat“, sagt Benni Weber, Sportdirektor des FC Augsburg.

Yannik Keitel ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte sofort das Gefühl, dass der FCA und ich sehr gut zusammenpassen. Ich bin hochmotiviert, endlich loszulegen, und werde alles dafür tun, mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Bei der ersten Trainingseinheit nach der Winterpause am Samstag (11.00 Uhr) wird Keitel, der beim FCA die Rückennummer 14 tragen wird, erstmals mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.







