Samstag, Januar 3, 2026
FC Augsburg leiht Yannik Keitel vom VfB Stuttgart aus  

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der FC Augsburg hat sich die Dienste von Yannik Keitel gesichert. Der 25-Jährige, der sowohl im  defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist, wechselt bis zum Saisonende  auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zu den Rot-Grün-Weißen. Zudem sicherte sich der FCA eine  Kaufoption. Über weitere Details des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.  

In der Jugend des SC Freiburg ausgebildet, wurde Yannik Keitel mit der U19 des Sport-Clubs  Deutscher A-Junioren-Pokalsieger sowie mit der U23 Meister der Regionalliga Südwest. Der 1,86 Meter  große Rechtsfuß absolvierte für die Breisgauer insgesamt 64 Bundesliga-Spiele sowie neun Partien  in der Europa League, bevor er zur Saison 2024/25 zum VfB Stuttgart wechselte. Mit den Schwaben  gewann Keitel im Mai 2025 den DFB-Pokal und kam in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, darunter auch  vier Mal in der Champions League (ein Tor). Zudem absolvierte er 15 Einsätze für die deutsche U21- Nationalmannschaft.  

Defensiv-Allrounder mit Bundesliga-Erfahrung  

„Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar. Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als  auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange  Eingewöhnung benötigt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zeitnah sowohl auf als auch  neben dem Platz helfen wird. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den FCA entschieden hat“,  sagt Benni Weber, Sportdirektor des FC Augsburg.  

Yannik Keitel ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Augsburg. Die Gespräche  mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte sofort das Gefühl, dass der FCA und ich  sehr gut zusammenpassen. Ich bin hochmotiviert, endlich loszulegen, und werde alles dafür tun, mit  dem Team erfolgreich zu sein.“  

Bei der ersten Trainingseinheit nach der Winterpause am Samstag (11.00 Uhr) wird Keitel, der beim  FCA die Rückennummer 14 tragen wird, erstmals mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.




Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

