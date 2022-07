Nach dem einwöchigen Trainingslager in Tirol hat der FC Augsburg nun noch gute eineinhalb Wochen Vorbereitung vor sich, ehe das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal beim Regionalligisten Blau-Weiß Lohne (Sonntag, 31. Juli, 15.30 Uhr) ansteht. Rechtzeitig vor dem Start in die Spielzeit 2022/23stand die Mannschaft am Donnerstag für das traditionelle Fotoshooting zur Verfügung.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech stellt Ihnen die Mannschaft und das Team hinter dem Team vor: