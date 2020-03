FC Augsburg | Mindestens 3 Heimspiele ohne Zuschauer

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen um den neuartigen Corona-Virus genehmigt die Bayerische Staatsregierung keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Diese Regelung soll vorerst bis zum Ende der Osterferien gelten. Das hat auch Auswirkungen auf die anstehenden Heimspiele des FC Augsburg.

Das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 15. März, (18.00 Uhr) sowie die folgenden Begegnungen gegen den SC Paderborn am Samstag, 4. April, (15.30 Uhr) und den 1. FC Köln (17. – 20. April) finden daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

„Auch wenn durch die Entwicklungen in den letzten Tagen mit dieser Maßnahme zu rechnen war, ist dies natürlich besonders bitter für alle Fußballfans“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg. „Aber selbstverständlich steht der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle, denn die Gesundheit ist unser aller höchstes Gut. Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um die Ausweitung des Virus zu verhindern. Wir senden gleichzeitig auch eine klare Botschaft an alle Stadionbesucher: Der Ticketpreis wird vom FC Augsburg erstattet.“

Für das Spiel gegen Wolfsburg bittet der FCA alle Fans davon abzusehen, ans Stadiongelände zu kommen, denn auch vor dem Stadion sind Menschenansammlungen nicht im Sinne des Gesundheitsschutzes. Daher werden auch die Fankneipe und der Fanshop am Spieltag geschlossen sein.

Vorerst keine öffentlichen Einheiten und Spielerbesuche

Der FCA ist darüber hinaus präventiv tätig, um die Mannschaft und Mitarbeiter vor dem Corona-Virus zu schützen. Daher finden alle Trainingseinheiten bis auf weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Sponsoren-Termine, Mitgliederevents oder Fanclubveranstaltungen, bei denen Spielerbesuche geplant waren, werden ausgesetzt. Die FCA-Profis sind neben den präventiven Hygienemaßnahmen angehalten, ausnahmsweise keine Autogramme zu geben und Selfies mit Fans zu machen, sowie auch in ihrer Freizeit größere Menschenansammlungen zu meiden.

Aufgrund der enormen Dynamik in der Ausbreitung des Virus wird der FC Augsburg umgehend informieren, sollten sich Änderungen ergeben.

So läuft die Erstattung von Dauer- und Tageskarten ab

Dauerkarten: Jeder Dauerkarteninhaber wird gesondert per Mail informiert. Da aktuell noch nicht abzusehen ist, wie es nach den beiden bisher terminierten Spielen weitergeht, wird der FCA den Ausfall für Dauerkarten und Parkscheine anteilig je nach Anzahl möglicher Heimspiele ohne Zuschauer nach Saisonende kompensieren. Genaue Informationen dazu folgen separat an alle Dauerkarteninhaber am Ende der aktuellen Saison, wenn die Anzahl der Spiele klar ist. „Bei dieser Kompensation für unsere Dauerkarteninhaber ist eines für uns klar: Wir werden unsere treusten Fans nicht im Regen stehen lassen“, kündigt Geschäftsführer Michael Ströll an.

Tageskarten: Auch hier werden alle Ticketkäufer gesondert per Mail informiert. Alle erworbenen Tageskarten für die jeweiligen Heimspiele gegen Wolfsburg und Paderborn werden zu 100 Prozent erstattet. Versand- und Bearbeitungsgebühren sowie weitere Mehrkosten wie Hotel- oder Reiseaufwendungen können vom FCA nicht erstattet werden. Bei den Tageskarten muss bei der Erstattung jeweils durch den Verkaufsweg unterschieden werden, ob das Ticket im Online-Shop/Hotline oder über stationären Verkauf (FCA Store, FCA-Service-Center, Ticket Service Bayern) gekauft wurden.

Online-Shop/Hotline: Diese Tickets werden über die jeweilige Zahlweise (bspw. Paypal, Kreditkarte usw.) direkt vom Ticket Dienstleister LMS SPORT zurückerstattet. Dies geschieht automatisch innerhalb der nächsten vier Wochen und der Ticketinhaber muss nicht selbst aktiv werden.

Diese Tickets werden über die jeweilige Zahlweise (bspw. Paypal, Kreditkarte usw.) direkt vom Ticket Dienstleister LMS SPORT zurückerstattet. Dies geschieht automatisch innerhalb der nächsten vier Wochen und der Ticketinhaber muss nicht selbst aktiv werden. Stationäre Vorverkaufsstellen: Über diesen Weg erworbene Karten können im FCA-Service-Center (an der WWK ARENA, Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg) zusammen mit einem Formular zurückgegeben und erstattet werden, da hier die Käuferdaten dem FCA nicht vollständig vorliegen. Alternativ kann der Antrag auch per Mail an ticketing@fcaugsburg.de (Ticket ist einzuscannen) oder inklusive der Tickets postalisch an den FC Augsburg mit dem Stichwort „Ticket-Rückgabe“ gesendet werden. Das entsprechende Formular ist online zu finden.

Über diesen Weg erworbene Karten können im FCA-Service-Center (an der WWK ARENA, Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg) zusammen mit einem Formular zurückgegeben und erstattet werden, da hier die Käuferdaten dem FCA nicht vollständig vorliegen. Alternativ kann der Antrag auch per Mail an ticketing@fcaugsburg.de (Ticket ist einzuscannen) oder inklusive der Tickets postalisch an den FC Augsburg mit dem Stichwort „Ticket-Rückgabe“ gesendet werden. Das entsprechende Formular ist online zu finden. Gasttickets: Gästefans wickeln die Erstattung über den jeweiligen Gastverein ab.

Der FCA bittet alle Ticketkäufer dringend davon abzusehen, das Geld für den Ticketkauf über die Bank bzw. im Online-Shop getätigte Zahlweisen zurückzufordern. Das erspart unnötige Zusatzkosten und Mehraufwände.