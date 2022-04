FC Augsburg mit Familienaktion für das Köln-Spiel

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der FC Augsburg am Samstag, 30. April, (15.30 Uhr) den 1. FC Köln. Wer die Mannschaft im Saisonendspurt vor Ort im Stadion unterstützen möchte, kann sich noch Tickets sichern – und darf sich dabei auf besondere Ticket-Aktionen freuen.

Karten für das Heimspiel gegen Köln sind noch in allen Kategorien verfügbar. Beim Ticketkauf können unter anderem junge FCA-Fans bis 14 Jahre ordentlich sparen. So kosten Kindertickets im Rahmen der Ticket-Aktion „Familienblock XXL“ in den Blöcken B und C sowie P und Q (Kategorie 2) analog zum Familienblock nur 7 Euro. Die entsprechenden Karten sind ab sofort im Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de verfügbar.

Darüber hinaus wurde die Ticket-Aktion „DEIN VEREIN UND WIR“ aufgrund der sehr guten Resonanz um das Heimspiel gegen Köln verlängert. Vereine und soziale Einrichtungen aus der Region, die in der laufenden Saison noch keine Tickets im Rahmen dieser Aktion erworben haben, können sich für das Spiel gegen Köln noch Karten sichern. Ab einer Gruppe von 15 Personen kostet ein Ticket dabei nur 10 Euro. Das entsprechende Bestellformular ist im Online-Ticketshop eingebunden.