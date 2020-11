FC Augsburg mit klarem Testspielsieg über Zweitligisten Karlsruhe

Der FC Augsburg nützte die aktuelle Länderspielpause für ein Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Der Bundesligist konnte die Partie auch in der Höhe verdient mit 4:1 für sich entscheiden. Die Tore schoßen Richter (2), Niederlechner und Caligiuri. Für Karlsruhe war Goller erfolgreich.

Besonders dem sonst in dieser Saison erst wenig berücksichtigten Marco Richter gelang es mit einem guten Spiel Werbung in eigener Sache zu machen. Aber auch sonst agierten einige Spieler aus der zweiten Reihe heute von Beginn an und zeigten zufriedenstellende Leistungen. So fanden sich neben Stammkräften wie Niederlechner und Hahn, u.a. auch Oxford, Suchy, Felix Götze oder der U23-Spieler Deger in der ersten Elf wieder.