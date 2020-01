FC Augsburg mit lockerem Testspielsieg – Löwen feiert gelungenen Einstand

Erst vor wenigen Tagen verpflichtet feierte Neuzugang Eduard Löwen heute einen gelungenen Einstand beim Testspielsieg des FC Augsburg über den Hibernians FC.

Im Trainingslager in Malta ging es heute für den FC Augsburg im Testspiel gegen den heimischen Hibernians FC. Beim Bundesligisten kam neben einigen lange verletzten Spielern wie Suchy und Götze, sowie einigen sonstigen Reservisten in der zweiten Halbzeit auch Neuzugang Eduard Löwen zum Einsatz. Die Spieler wollten sich gegen die Malteser für mehr Einsatzzeiten empfehlen und waren schon von Beginn an das bessere Team. Nach einer guten halben Stunde brachte Hahn die Schwaben dann auch in Führung.

Knapp fünf Minuten nach dem Seitenwechsel markierte Löwen dann seinen ersten Treffer im FCA-Dress, das 3:0 durch Schieber bereitet wer wenig später vor (69.). Den Schlusspunkt setzte erneut Schieber in der 71. Spielminute.