FC Augsburg mit ordentlichem Test gegen niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven

Zum Abschluss des Trainingslagers ging es für den FC Augsburg in einem überlangen Testspiel gegen den PSV Eindhoven. Die Schwaben mussten sich nach insgesamt 150 Spielminuten knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Es war eine schweißtreibende Woche für den neu formierten FC Augsburg im Trainingslager von Schladming. Die Bundesliga-Profis mussten die Grundlagen in Kraft und Ausdauer, besonders aber im spielerischen Bereich legen. Zwei Testspiele gegen namhafte Gegner kamen da gelegen. Nach dem Remis gegen Besiktas Istanbul unter der Woche stand heute der Test gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven an. Gegen den neuen Club von Ricardo Pepi wurden insgesamt 150 Minuten gespielt, die Trainer wollten möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten geben.

Die rund 450 Zuschauer in Irdning (Steiermark) bekamen ein interessantes Duell zu sehen. Bereits früh ging Augsburg durch Beljo in Führung. Der kroatische U-Nationalspieler nützte einen verunglückten Abschlag von PSV-Schlussmann Drommel, um das Leder im leeren Tor unterzubringen (14.). Der frühere Gladbacher de Jong konnte aber bereits wenige Minuten später ausgleichen (19.). Eindhoven drängte in der Folge auf das zweite Tor, während der FCA sich auf die altbekannten Konter beschränkte.

Foto: Krieger 1 von 42

In den zweiten 75(!) Minuten konnte die Maaßen-Truppe das Spiel deutlich ausgeglichener gestalten, in Führung ging aber PSV. Kwaaitaal konnte Koubek zum 1:2 überwinden (103.). Weil sowohl Pepi für Eindhoven, als auch FCA-Neuzugang Michel sich nicht auf mehr auf dem Spielbericht eintragen konnten. Es blieb schlussendlich beim knappen Sieg für die Niederländer, auch weil Demirovic einen Foulelfmeter mit einem schwachen Versuch nicht nützen konnte. Insgesamt konnte Augsburg gut gegen den Champions League-Quali-Teilnehmer mithalten, auch wenn es am Ende nicht zu mehr reichte.