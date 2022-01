FC Augsburg mit Remis im Test gegen Zweitligist Regensburg

Ohne den positiv auf Corona getesteten Stammtorhüter Rafal Gikiewicz absolvierte der FC Augsburg am Donnerstag einen Test. Gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg gab es ein 3:3.

FCA-Trainer Markus Weinzierl musste im Test gegen Regensburg neben den Pepi und Gruezo (beide Nationalmannschaft) kurzfristig auch auf Torhüter Rafal Gikiewicz verzichten. Der Pole war positiv auf Corona getestet worden und befindet sich aktuell symptomlos in Quarantäne.

Durch den Ausfalll des Polen kam Juniorennationaltorhüter Daniel Klein zum Einsatz. Nach neun Minuten musste der junge Schlussmann den Ball zum ersten Mal aus dem Netz holen. Nach einem krassen Bock von Oxford brauchte Makridis nur noch einzuschieben. Nur drei Minuten später konnte Niederlechner für den FCA ausgleichen. Kurze Zeit darauf bediente der Angreifer Vargas, der die Schwaben in Führung bringen konnte. Noch vor der Pause glich Makridis für den Jahn aus. Der Grieche tunnelte den armen Klein mit der Hacke zum 2:2.

Nach der Pause kam vereinbarungsgemäß Koubek ins Augsburger Tor, auch der Tscheche musste nochmals hinter sich langen.

Gregoritsch konnte nach einem Pfostenschuss von Zeqiri Augsburg nochmals in Führung bringen (69.), wenige Wimpernschläge vor dem Schlusspfiff glich Caliskaner für die Oberpfälzer noch aus. Für den FCA reichte es gegen den Tabellen-8. der zweiten Liga nur zum Remis. Auf Weinzierl wartet in den kommenden Tagen noch viel Arbeit, bevor es am 5. Februar gegen Union Berlin in der Liga weitergeht.