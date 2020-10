FC Augsburg mit Testspiel-Remis gegen Zweitligist Heidenheim

Der FC Augsburg nützte die aktuelle Länderspielpause aus um heute zu testen. In Heidenheim kam der FCA dabei über ein 1:1 nicht hinaus.

Der FC Augsburg ist sensationell in seine zehnte Bundesligasaison gestartet. Nach dem dritten Spieltag belegen die Fuggerstädter Rang 2. Um den Rhythmus beizubehalten hatte man für den heutigen Nachmittag einen Test beim Zweitligateam des 1.FC Heidenheim vereinbart.

Augsburg das auf sieben Nationalspieler und Kapitän Gouweeleuw verzichten musste nützte die Gelegenheit um einigen anderen Spielern Wettkampfpraxis zu ermöglichen. Das so zusammengestellte Team ging bereits nach acht Minuten in Führung. Suchy verlängerte einen Caligiuri-Freistoß zum 1:0 ins Tor. In einer ausgeglichenen Partie konnte der FCH noch in der ersten Hälfte durch einen Freistoßtreffer von Theuerkauf ausgleichen. Trotz einiger Chancen für beide Mannschaften sollte es dabei bis zum Schlusspfiff bleiben.

Für den FCA geht es nach der Länderspielpause am Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr mit einem Spitzenspiel weiter. Der Tabellenzweite empfängt dann Spitzenreiter RB Leipzig. Karten für dieses Spiel sind im freien Handel keine mehr erhältlich. Der FC Augsburg hat das coronabedingt geringe Kontingent von rund 6.000 Tickets bereits an den Fan gebracht.

FC Augsburg: Gikiewicz (46. Leneis) – Framberger (61. Iago), Suchý, Uduokhai (46. Götze), Pedersen – Oxford, Strobl – Caligiuri (61. Khedira), Richter, Sarenren Bazee – Niederlechner (71. Hahn)

Tore: 0:1 Suchý (8.), 1:1 Theuerkauf (34.)

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)