Der FC Augsburg startete mit einer deutlichen Niederlage gegen Freiburg in die Bundesliga, die Saison ist aber noch jung. Schon bald steht das Derby gegen Bayern München an. Der Vorverkauf beginnt in Kürze.

Für die nach dem Saisonauftakt folgenden Heimspiele gegen Mainz 05 (Samstag, 20. August, 15.30 Uhr) und gegen Hertha BSC (Sonntag, 4. September, 15.30 Uhr) läuft der Vorverkauf bereits. Auch für diese Begegnungen sind noch Tickets zu haben.Am Samstag, 17. September, (15.30 Uhr) empfängt der FC Augsburg dann den FC Bayern München in der WWK ARENA. Für die Partie gegen den deutschen Rekordmeister am 7. Spieltag der Bundesliga startet am Dienstag, 9.August, (12.00 Uhr) der exklusive Tageskarten-Vorverkauf für Mitglieder.

Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, sich bis zu vier Tickets zu sichern. Der Mitglieder-Vorverkauf läuft bis Montag,15. August, (12.00 Uhr). Erhältlich sind die Tickets über den Online-Ticketshop, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), über das FCA-

Service-Center an der WWK ARENA sowie in der VR-Bank in der Annastraße und auch wieder in den offiziellen Vorverkaufsstellen in der Region.