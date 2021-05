FC Augsburg öffnet seinen Shop in der Bahnhofstraße wieder

Nachdem der Inzidenzwert auch im Landkreis Augsburg in den vergangenen Wochen gesunken ist, öffnet ab Dienstag, 1. Juni, auch wieder der FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße.

Für einen Besuch im Fanshop müssen FCA-Fans wie auch bei anderen Geschäften vorab einen Termin vereinbaren („Click & Meet“). Die Buchung ist 14 Tage im Voraus möglich und erfolgt online. Ein Termin umfasst 20 Minuten. Wenn die Inzidenz im Landkreis Augsburg konstant unter 50 liegt, ist keine Terminbuchung mehr erforderlich. Solange die Inzidenz unter 100 liegt, entfällt auch die Testpflicht.

Die Öffnungszeiten des FCA 1907 Store sind zunächst von Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Der Fanshop an der WWK ARENA bleibt vorerst geschlossen. Bei Fragen sind die Kollegen per Mail unter fanshop@fcaugsburg.de oder ab 1. Juni auch telefonisch unter 0821/5080337 erreichbar.