Elegant und schlicht | FC Augsburg präsentiert Auswärts- und Ausweichtrikot

Der FC Augsburg hatte heute das Auswärts- und das Ausweichtrikot vorgestellt und damit einen Presse Augsburg-Bericht bestätigt.

Neben dem Klassiker-Trikot in rot-grünen Streifen muss der FC Augsburg in der kommenden Bundesligasaison zwei weitere Jerseys melden. Die Wahl ist auf ein elegantes weißes für die Auswärtsspiele und ein Ausweichtrikot in schwarz gefallen. Presse Augsburg hatte bereits in der kommenden Woche diese beiden Varianten benannt, nachdem die Jerseys durch einen britischen Twitterkanal geleakt worden waren.

Geschnitten ist das Auswärtstrikot im sportlichen, sehr körperbetonten „Athlete-Schnitt“, den auch ein Großteil der Profis trägt und der in dieser Saison erstmals auch den FCA-Fans zur Verfügung steht. Sollten FCA-Fans lieber ein lockereres Tragegefühl bevorzugen, empfiehlt sich eine größere Konfektionsgröße als gewohnt zu kaufen. Das Ausweichtrikot kommt hingegen, wie auch das neue Heimtrikot, im gewohnten Schnitt.

Die Auswärts- und Ausweichtrikots sind ab sofort sowohl im Onlineshop als auch im FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße für 74,95 Euro (für Kinder 54,95 Euro) erhältlich.