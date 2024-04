FC Augsburg präsentiert besonderes Sondertrikot – Limitierter Verkauf startet am Sonntag

Zum Traditionsspieltag gegen den SV Werder Bremen am Samstag, 27. April, wird die Mannschaft um Ermedin Demirović, Phillip Tietz und Co. in einem einmaligen Sondertrikot auflaufen. Das Trikot wurde gemeinsam mit Ausrüster Mizuno anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der sensationellen Meisterschaft in der Regionalliga Süd 1973/74 entworfen und ist ab Sonntag, 21. April, in limitierter Auflage im FCA-Fanshop erhältlich.

Das Design des Trikots ist komplett in Weiß gehalten und auf der linken Seite mit einem rot-grünen Traditionsstreifen versehen. Die Logos von Hauptsponsor WWK Versicherungen auf der Brust und Siegmund auf dem Ärmel werden Ton in Ton in Weiß abgebildet.

„Wir begeben uns zum Spiel gegen Werder Bremen auf eine Zeitreise in die 70er Jahre und diese Elemente finden sich auch im Sondertrikot wieder. Dabei ist es uns gelungen, ein nahezu original-getreues Trikot zu gestalten, wie es Helmut Haller und seine Teamkollegen in der Saison 1973/74 getragen haben“, hebt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hervor.

Streng limitierte Trikots

Das Sondertrikot ist ab Sonntag um 10.00 Uhr zunächst im Onlineshop erhältlich. Es wird in einer besonderen Trikotbox zum Preis von 89,95 Euro angeboten. Mit einer streng limitierten Auflage von 1.907 Exemplaren, jedes mit einer fortlaufenden Nummer versehen, sollten interessierte FCA-Fans schnell sein.

Die Größen S bis 3XL sind verfügbar und es wird ausschließlich eine Beflockung mit Rückennummern möglich sein, um dem Retrostil der Trikots aus den 70er Jahren treu zu bleiben. Spieler- oder individuelle Rückenflocks wird es nicht geben.