Heute Abend wird der FC Augsburg gegen den Lokalrivalen TSV Schwaben sein erstes Testspiel bestreiten. Rechtzeitig vor der Partie hat der Bundesligist in den sozialen Medien sein neues Heimtrikot präsentiert.

Noch bevor der FC Augsburg am heutigen Dienstag (19 Uhr) im Rosenaustadion zum Test gegen den Lokalrivalen TSV Schwaben antreten wird, wurde die neue Arbeitskleidung der Profis präsentiert. In den sozialen Medien stellte der FCA das Heimtrikot vor.

Das quergestreifte Nike-Jersey mit dünneren grünen und weißen Streifen ist hauptsächlich in Rottönen gehalten. Im Nackenbereich wird in Weiß der Schriftzug „rot-grün-weiß“ zu sehen sein. Ergänzt wird das Outfit durch rote Hosen und Stutzen.

Das neue Auswärtstrikot ist derweil in Weiß gehalten. Die Ärmel setzen sich durch feine, rote



Querstreifen ab, Rückennummer sowie Spieler- und Vereinsname erscheinen in Rot. Unterhalb des Kragens prangt auf der Rückseite eine Zirbelnuss sowie der lateinische Stadtname „Augusta Vindelicorum“. Höhepunkt des Trikots ist die eingeprägte Augsburger Skyline auf der Vorderseite, die die Verbundenheit zur Stadt in einem edlen Design zum Ausdruck bringt und so den Begriff „Heimat“ auch bei Auswärtsspielen in den Vordergrund rückt.

Abgerundet wird das neue Outfit durch das graue Ausweichtrikot mit schwarzen Ärmeln. Das Dress, das sich aufgrund der Vorgaben im Farbton abheben muss, ist farblich angelehnt an die Fassaden des Verwaltungsgebäudes an der WWK ARENA und des neuen Internats am Nachwuchsleistungszentrum. Rückennummer sowie Spieler-und Vereinsname setzen sich in Schwarz ab. Auch das FCA-Logo ist hier einfarbig integriert.





Wie in den vergangenen Jahren verzichtet der FCA auf eine Preiserhöhung. Für Erwachsene kostet das Dress weiterhin 74,95 Euro, für Kinder 54,95 Euro. Das Heim- und das Ausweichtrikot ist ab Montag, 4. Juli, (10.00 Uhr) im FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7) sowie online unter www.fca-fanshop.de erhältlich.

Das weiße Auswärtstrikot rundet die neue Trikotkollektion dann ab Freitag, 22. Juli, ab