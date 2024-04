FC Augsburg-Profi Felix Uduokhai lässt Augen junger Menschen strahlen

Wenn’s zuhause nicht mehr geht: In den Wohngruppen der KJF Soziale Angebote Allgäu, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört, finden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein verlässliches Zuhause auf Zeit. An den Standorten in Memmingen, Kempten und Buchenberg leben die jungen Menschen in verschiedenen Wohnformen zusammen und erhalten Unterstützung auf ihrem Weg zu einem eigenständigen Leben.

Felix Uduokhai, Abwehrspieler des Fußballbundesligisten FC Augsburg, erhielt bei seinem Besuch in Memmingen interessante Einblicke in das Stationäre Wohnen: „Die familiäre Atmosphäre und der Umgang miteinander haben mich beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass die jungen Menschen ein sicheres Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen.“

Fußballprofi als Star zum Anfassen

Bei seinem Besuch präsentierte sich der 26-jährige Fußballprofi als Star zum Anfassen. Vor Ort tauschte er sich intensiv mit den Kindern und Jugendlichen aus und zeigte sich beim Rundgang durch die Wohngruppe sehr interessiert am Leben der Bewohnerinnen und Bewohner. In familiärer Atmospähre beantwortete Felix Uduokhai nicht nur die zahlreichen Fragen und erfüllte alle Foto- und Autogrammwünsche, sondern duellierte sich auch mit den Kindern und Jugendlichen am Kickertisch. Ein Star ohne Allüren.

Wohnen wie in einer Familie

Aktuell leben im Stationären Wohnen am Standort Memmingen insgesamt 41 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren in unterschiedlichen Wohnformen. Das Leben in den Wohngruppen ist ähnlich strukturiert wie in einer Familie. „Wir, die Mitarbeitenden, gestalten den Alltag mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam. Durch feste Abläufe sowie pädagogische und therapeutische Angebote lernen die jungen Menschen, Aufgaben im Haushalt zu erledigen, Konflikte zu lösen und Verantwortung zu übernehmen“, erläutert Larissa Dittel. „Neben Schule, Ausbildung und der Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben spielen sportliche Aktivitäten und gemeinsame Freizeitgestaltung bei uns eine sehr wichtige Rolle.“

Unterstützung erhalten die Kinder und Jugendlichen von einem Team aus Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Heilpädagog*innen und Psycholog*innen. Egal ob Hausaufgabenbetreuung, Ausfüllen von Anträgen oder Vermitteln von Terminen – die Mitarbeitenden begleiten die jungen Menschen, gehen auf die individuellen Bedarfe ein und geben entsprechende Hilfestellungen.

Halt und Sicherheit für den Lebensweg

Felix Uduokhai zeigte sich begeistert von der Arbeit vor Ort. „Angebote wie das Stationäre Wohnen der KJF Soziale Angebote sind sehr wichtig, da sie jungen Menschen, die mit Problemen zu kämpfen haben, Halt und Sicherheit geben. Dadurch können sie ihren Lebensweg positiv beschreiten“, so der Fußballprofi.

Für alle Anwesenden war es ein rundum gelungener Nachmittag, wie Larissa Dittel deutlich macht: „Ein großes Dankeschön an den FC Augsburg und Felix Uduokhai. Das Interesse an unserer Einrichtung freut uns sehr. Der Besuch war für die Kinder und Jugendlichen ein ganz besonderes Erlebnis.“