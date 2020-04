FC Augsburg sagt Danke – „Gutschein-Aktion“ für alle die sich für die Gemeinschaft einsetzen

#augsburghältzusammen2020 Unter dem Motto sagt der FC Augsburg mit kleinen Aufmerksamkeiten DANKE an alle Bürgerinnen und Bürgern, die in diesen schwierigen Zeiten Außergewöhnliches für unsere Gesellschaft leisten.

In der vergangenen Woche hat der FCA bereits über 4.500 Pflegerinnen und Pflegern am „Drive In“ an der WWK ARENA jeweils zwei Kisten Getränke von seinen Partnern Krumbach und Riegele geschenkt. Auch mit der Spendenplattform www.augsburghältzusammen2020.de ist der Startschuss gefallen, um Augsburger Gastronomiebetrieben und Einzelhändler in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Der FC

Augsburg ist überwältigt, dass der Dank so angenommen wird und die Unterstützungsbereitschaft groß ist!

Auch in den kommenden Wochen möchte sich der FCA weiter solidarisch zeigen und weiteren Berufsgruppen, die mit enormem Einsatz die Grundversorgung unserer Gesellschaft aufrechterhalten, ein Dankeschön für ihr tägliches Engagement aussprechen. Deshalb startet nun die „Gutschein-Aktion“. Der FCA verschenkt Gutscheine der Partner Segmüller, Vinopolis, Il Porcino und der Zwei Bayern Küche an all jene Menschen, die sich besonders um das Wohl unserer Gesellschaft verdient machen. Es soll bewusst jeder angesprochen werden, der sich auf besondere Art und Weise für die Gemeinschaft einsetzt und damit das Motto #augsburghältzusammen2020 vorbildlich lebt. Egal ob Supermarktmitarbeiter/-innen, LKWFahrer/-innen, Erzieher/-innen, ehrenamtliche Helfer/-innen, Arzthelferhelfer/-innen, Menschen im Öffentlichen Nahverkehr oder viele mehr.

Hierfür ruft der FCA seine Fans und alle Bürgerinnen und Bürger auf, bei AUGSBURGHÄLTZUSAMMEN2020 mitzumachen. Wer jemanden kennt, der ein solidarisches DANKE verdient hat, kann eine Email an aktionen@fcaugsburg.de schicken und kurz erzählen, wem und warum der FCA demjenigen einen Gutschein zukommen lassen sollte.

Wichtig sind in der Email folgende Angaben der zu beschenkenden Person, damit der Vorschlag berücksichtigt und der mögliche Gewinner überrascht werden kann: Name: / Vorname: / Post-Adresse: /Telefonnummer: / Warum wird diese Person vorgeschlagen?

Der FC Augsburg freut sich auf eine rege Teilnahme, um vielen Menschen eine kleine Freude bereiten zu können! Einen Überblick über alle Aktionen von #augsburghältzusammen2020 gibt es auf der FCA-Homepage www.fcaugsburg.de.