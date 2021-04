FC Augsburg | Schwabenderby gegen Stuttgart verlegt

Am Freitagabend empfängt der FC Augsburg den 1. FC Köln. Anders als ursprünglich geplant müssen die Fuggerstädter in zwei Wochen erneut freitags ran.

Das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart findet nicht wie zunächst angesetzt am Sonntag (9. Mai, 18.00 Uhr), sondern bereits am Freitag (7. Mai, 20.30 Uhr) statt. Hintergrund für die Verlegung sind die Nachholspiele von Hertha BSC, durch die der Spielplan im Saisonendspurt leicht angepasst wird. Die Mannschaft der Alten Dame befindet sich aktuell in Quarantäne.

An der Ansetzung der letzten beiden Saisonspiele gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 15. Mai, 15.30 Uhr) und beim FC Bayern München (Samstag, 22. Mai, 15.30 Uhr) ändert sich nichts.