Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2022/23 bekanntgegeben. Der FCA startet mit einem Heimspiel in sein zwölftes Jahr im Oberhaus.

Am 1. Spieltag (6./7. August) empfangen die Fuggerstädter zum Auftakt in die neue Saison den SC Freiburg. Anschließend geht es im ersten Auswärtsspiel zu Bayer 04 Leverkusen (12. bis 14. August). Am 3. Spieltag (19. bis 21. August) ist der 1. FSV Mainz 05 in der WWK ARENA zu Gast.

Bereits am 7.Spieltag (Fr.-So.,16.-18.09.2022) kommt es in Augsburg bereits zum Derby gegen den FC Bayern. Das erste Schwabenduell findet Ende Oktober in Stuttgart statt.

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar wird die Saison Mitte November für rund zwei Monate unterbrochen. Am 15. Spieltag (11. bis 13. November), dem letzten vor der Winterpause, empfängt der FCA den VfL Bochum. Im neuen Jahr geht es für die Fuggerstädter dann am 16. Spieltag (20. bis 22. Januar 2023) bei Borussia Dortmund weiter. Am 34. Spieltag (Samstag, 27. Mai, 15.30 Uhr) ist der FCA bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die genauen Ansetzungen stehen noch aus.

Über den Ticket-Vorverkauf wird der FC Augsburg noch gesondert informieren, sobald die Spiele zeitgenau angesetzt sind.