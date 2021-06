FC Augsburg startet mit Heimspiel

Am heutigen Freitag wurde die Grobansetzung der kommenden Bundesligasaison bekannt.

Der FC Augsburg wird im August in seine 11.Bundesligasaison starten, seit heute steht auch fest gegen wen. Am 14. oder 15.August wird die Mannschaft von Markus Weinzierl Hoffenheim im eigenen Stadion erwarten. Im August folgen dann noch die Spiele in Frankfurt und gegen Leverkusen. Das Derby gegen den FC Bayern steigt am 12.Spieltag (Mitte November) in Augsburg, am letzten Hinrundenspieltag geht es zu Aufsteiger Fürth.

Die Veröffentlichung des Spielplanes ist für mich immer wieder ein Moment, an dem die Vorfreude auf eine neue Saison steigt. Unabhängig von den Gegnern ist es schön, dass wir mit einem Heimspiel starten und auch am letzten Spieltag ein Heimspiel haben“, sagt FCA-Trainer Markus Weinzierl zum Spielplan. „Bei dem Auftaktprogramm gegen Hoffenheim, in Frankfurt, gegen Leverkusen, bei Union Berlin und gegen Mönchengladbach ist klar, dass wir von Beginn gefordert sind. Dafür werden wir in der Vorbereitung sehr konzentriert arbeiten.“

Da noch nicht klar ist, ob und wann Zuschauer bei den Spielen zugelassen sein werden, wird der FC Augsburg über einen möglichen Ticketverkauf noch gesondert informieren, wenn die behördlichen Rahmenbedingungen klar sind.