FC Augsburg startet Vorverkauf für das Auswärtsspiel bei Union Berlin

Der FC Augsburg ist am Samstag, 25. November, (15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Für das Auswärtsspiel im Stadion an der Alten Försterei startet am Dienstag, 31. Oktober, (12.00 Uhr) der Mitglieder-Vorverkauf. Je Vereinsmitglied können maximal vier Karten erworben werden.

Ab Donnerstag, 2. November, (12.00 Uhr) können sich dann alle Fans, die bereits im Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de registriert sind, Tickets sichern. Diese sind ausschließlich online erhältlich und werden nach abgeschlossener Bestellung direkt mit der Buchungsbestätigung versendet.

Nur Stehplatztickets verfügbar

Für die Partie am 12. Spieltag stehen keine Sitzplatztickets im Gästebereich zur Verfügung. Ein Stehplatz kostet 17 Euro (inklusive 1 Euro Vorverkaufsgebühr). Bitte beachtet, dass es zu Sichtbehinderungen durch Fanutensilien (z. B. Fahnen) kommen kann und das print@home-Ticket nicht als Fahrschein für den ÖPNV gilt. Zudem wird es am Spieltag voraussichtlich keine Tageskasse für Gästefans geben.