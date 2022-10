Der Fußball-Club Augsburg 1907 e. V. hat den Termin für die ordentliche Mitgliederversammlung 2022 festgelegt. Diese findet am Montag, 14. November, ab 19.00 Uhr im LEW Business Club der WWK ARENA statt. Die Einladungen wurden bereits in den vergangenen Tagen fristgerecht an alle Vereinsmitglieder per Post verschickt.

Um die Mitgliederversammlung bestmöglich planen zu können, bittet der FCA seine Mitglieder um eine Voranmeldung bis spätestens Freitag, 11. November 2022 (12.00 Uhr). Die kostenlosen Tickets für die Mitgliederversammlung sind über den Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de erhältlich und werden als personalisierte Print@home-Tickets ausgestellt, die beim Einlass ausschließlich vom angegebenen Mitglied persönlich genutzt werden dürfen. Neben dem Ticket sind der gültige Mitgliedsausweis sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen.

Einlass zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist ab 18.00 Uhr. Für Speisen und Getränke wird in der WWK ARENA gesorgt sein, wobei bei dieser Veranstaltung ausschließlich Barzahlung möglich ist. Die Parkplätze direkt vor der WWK ARENA können zur Mitgliederversammlung kostenfrei genutzt werden.

Weitere Informationen entnehmen alle Mitglieder der Einladung.