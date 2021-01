FC Augsburg testet gegen den SSV Jahn Regensburg

Am Samstag, 2. Januar, (15.30 Uhr) startet der FC Augsburg mit dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln in das Fußballjahr 2021. Am Sonntag, 10. Januar, (15.30 Uhr) steht das erste Heimspiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart an. Die Zwischenzeit nutzt FCA-Trainer Heiko Herrlich zu einem Testspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Gespielt wird am Montag, 4. Januar, (15.00 Uhr), Gegner ist der Zweitligist SSV Jahn Regensburg. Auch wenn keine Zuschauer zugelassen sind, können Fans die Partie dennoch verfolgen. Das gesamte Spiel gegen den Jahn ist für Abonnenten im FCA TV unter www.fcaugsburg.de im Livestream sowie anschließend als Relive zu sehen. Außerdem wird es im FCA TV im Nachgang eine Highlight-Zusammenfassung sowie Stimmen zur Partie geben.