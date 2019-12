Vom 5. bis zum 11. Januar bereitet sich der FCA auf Malta auf die Rückrunde vor. Im Rahmen des Trainingslagers werden die Fuggerstädter auch zwei Testspiele bestreiten.

Am Donnerstag, 9. Januar, (15.00 Uhr) testet der FCA zunächst gegen den maltesischen Klub Hibernians FC, ehe es am Tag darauf (15.00 Uhr) gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge geht. Beide Testspiele finden im maltesischen Nationalstadion Ta‘ Qali-Stadion.

Der FCA startet mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag, 18. Januar, (15.30 Uhr) in die Rückrunde. Eine Woche später steht für die Fuggerstädter das erste Auswärtsspiel des Jahres 2020 beim 1. FC Union Berlin an (Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr).