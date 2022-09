Der FC Augsburg hat für die Länderspielpause ein Testspiel in Augsburg vereinbart. Am Donnerstag, 22. September, (18.00 Uhr) ist der SC Austria Lustenau, Aufsteiger in die österreichische Bundesliga, zu Gast im Rosenaustadion.

Tickets für die Partie gibt es am Samstag im Vorfeld des Heimspiels gegen den FC Bayern München von 13.00 bis 15.30 Uhr an der Tageskasse. Ab Montag sind die Tickets dann ausschließlich in der FCA-Geschäftsstelle sowie im

FCA 1907 Store erhältlich. Auch am Spieltag selbst können noch Tickets an der Tageskasse am Rosenaustadion erworben werden. Für Vollzahler kostet der Eintritt gegen Lustenau 10 Euro, ermäßig 8 Euro.

Der SC Austria Lustenau ist in der Saison 2021/22 nach 22 Jahren wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Nach acht Spielen stehen die Voralberger auf dem vierten Tabellenplatz, mit Henri Koudossou sammelt aktuell auch ein FCA- Eigengewächs in Lustenau Spielpraxis. Die aktiven Fans beider Teams verbindet zudem eine Fanfreundschaft.

FCA-Fans, die nicht vor Ort sein werden, können das Spiel exklusiv im FCA TV auf www.fcaugsburg.de verfolgen. Dort gibt es nach der Partie auch das Relive, Highlights sowie Stimmen zum Spiel zu sehen.